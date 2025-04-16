Süper kahraman Osimhen

G.Saray'ın yıldızı Victor Osimhen, Ülker Çizi'nin yeni reklam filmi için kamera karşısına geçti. Ülker'in açlık yatıştırmasıyla ünlenen süper kahramanı Çizimen'in partneri olan yıldız oyuncu, "Bu reklam filminde benim gibi maske takan ve insanları açlıklarını yatıştırarak mutlu eden Çizimen'le bir arada olduğum için çok mutluyum"
diye konuştu. Forma giydiği tüm takımlarda taraftarın kendisini çok sevdiğini de söyleyen Nijeryalı, "Futbol dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok önemli bir spor ve insanları mutlu eden bir yanı var" ifadelerini kullandı. Ülker CMO'su Mustafa Kabakçı, "Çizimen karakterimiz çok sevildi. Çizimen ve Osimhen birlikteliği ile çok eğlenceli bir reklam filmi ortaya çıktı" dedi.