Süper Lig’de büyük final pazar günü

TRENDYOL Süper Lig'de 38. ve son hafta maçlarının programı belli oldu.Hedefi kalmayan ekipler ise cuma ve cumartesi günü kozlarını paylaşacak.20.00 Corendon Alanyaspor-Bitexen Antalyaspor16.00 Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor 19.00 EMS Yapı Sivasspor-M.Kayserispor19.00 Fenerbahçe-İstanbulspor 19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray 19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Gaziantep FK 19.00 Y. Adana Demirspor-RAMS Başakşehir 19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş 19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü 19.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor