Süper Lig’de büyük final pazar günü

TRENDYOL Süper Lig'de 38. ve son hafta maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, ligde şampiyon ile küme düşecek iki takımın belirleneceği karşılaşmalar, 26 Mayıs Pazar günü oynanacak.
Hedefi kalmayan ekipler ise cuma ve cumartesi günü kozlarını paylaşacak.
38. HAFTANIN PROGRAMI
CUMA
20.00 Corendon Alanyaspor-Bitexen Antalyaspor
CUMARTESİ
16.00 Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor 19.00 EMS Yapı Sivasspor-M.Kayserispor
PAZAR
19.00 Fenerbahçe-İstanbulspor 19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray 19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Gaziantep FK 19.00 Y. Adana Demirspor-RAMS Başakşehir 19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş 19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü 19.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor