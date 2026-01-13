Süper operasyon

Ara transferde sessiz ilerleme planları yapan Galatasaray, 21 Ocak'taki Atletico Madrid ve 28 Ocak'taki Manchester City, Şampiyonlar Ligi maçlarının sonucunu bekliyordu. Bu müsabakalara göre adım atılacaktı...

İLK 11 DÜZEYİNDE TRANSFER YAPILACAK

Fenerbahçe'ye kaybedilen Süper Kupa sonrasında planlama değişti. 6 numara dışında hücum hattına da ilk 11 düzeyinde takviyeye karar verildi. Kenar forvet ve 10 numara pozisyonunda oynayabilen oyuncu bakmaya başlayan Galatasaray'da iki isim öne çıkıyor: Noa Lang ve Amine Gouiri.

NOA LANG'IN TERCİHİ DEVLER LİGİ

Napoli'de bekleneni veremeyen sol açık Noa Lang, Beşiktaş'ın ilgisine rağmen Türkiye'deki tercihini Şampiyonlar Ligi faktörüyle Galatasaray'dan yana kullandı. 26 yaşındaki Hollandalı sol açık, kulüplerin anlaşmasını bekliyor ancak sarı-kırmızılılar zorunlu opsiyona yanaşmıyor.

GOUİRİ İÇİN KİRALAMA FORMÜLÜ

Geçen sezon gündeme gelen Amine Gouiri tekrar masada. 25 yaşındaki Cezayirli yıldız için de ilk plan, Marsilya'dan zorunlu olmayan opsiyonla kiralama şeklinde.

AMİNE GOUİRİ

Yaş: 25 Doğum yeri: Bourgoin-Jallieu (Fr) Uyruk: Cezayir/Fransa Boy: 1.81 Mevki: Forvet/santrfor Ayak: Sağ Kulüp: Marsilya Piyasa değeri: 28 milyon Euro Kontrat: 30 Haziran 2029



NOA LANG

Yaş: 26 Doğum yeri: Capelle Ijssel Uyruk: Hollanda/Surinam Boy: 1.70 Mevki: Forvet/sol kanat Ayak: Sağ Kulüp: Napoli Piyasa değeri: 25 milyon Euro Kontrat: 30 Haziran 2030



23 MİLYON EURO'YA ONYEDİKA

Afrika Kupası'nda Nijerya Milli Takımı ile birlikte boy gösteren Onyedika'nın G.Saray ile anlaştığı iddia edildi. Africa Foot'un haberine göre; 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için sarı-kırmızılılar, Club Brugge'e 23 milyon Euro bonservis ödeyecek. Ara dönemden başlayarak 3.5+1 yıllık yapılacak kontrata göre de futbolcunun 1 milyon Euro maaş alacağı duyuruldu. Bu sezon Club Brugge'de 24 maça çıkan Onyedika, 2 gol atarken 1 kez de asist yaptı.