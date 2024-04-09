Taca atmadı golü attı!

Süper Kupa'da saha içinde yaşananların perde arkası aralandı...Ancak tam kadro Şanlıurfa'ya gelen Galatasaray tarafı bu talebe olumlu cevap vermedi. Seremoni sonrasında para atışını kazanan kaptan Muslera, kale yerine topu tercih etti ve Galatasaray santrayı yaptı.Sarı-kırmızılı oyuncular geride paslaşmalar yaparken İcardi, takım arkadaşı Abdülkerim'e seslendi ve eliyleişaretinde bulundu. Abdülkerim'in uzun topunu Barış Alper indirdi ve İcardi 50. saniyede attığı golle Fenerbahçe sahadan çekilmeden skoru değiştirmiş oldu.Maçın golünü kaydeden Mauro İcardi tarihe geçti… 17 Ocak 1909'da "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan alandaki maçla başlayan 115 yıllık rekabette Arjantinli oyuncu en erken golü kaydetti. Henüz mücadelenin 50. saniyesinde ağları havalandıran Tangocu, 40 yıl sonra rekoru eline geçirdi. Daha önce en hızlı gol ünvanı Mirza Seydic'e aitti. Bosnalı futbolcu, 8 Nisan 1984'te Ali Sami Yen Stadı'ndaki F.Bahçe derbisinde 55. saniyede gol atmıştı.Mauro İcardi, dün sosyal medya hesabından Süper Kupa maçı ile ilgili şu mesajı paylaştı: "Hayat ormanında, her zaman bir aslan ol, kuzu değil. Gurur, kararl-ı lık ve hırsla."Şanlıurfa'da en büyük ilgiyi gören isim olan İcardi, F.Bahçe'ye gol atarak kendisini tribünde izlemeye gelen taraftarlara unutamayacakları bir an yaşattı. Çocukların sevgilisi Arjantinli yıldız, sahayı terk eden F.Bahçeli gençleri Şanlıurfa'da bulunmalarından dolayı alkışladı. İcardi, çevre halkının fotoğraf ve imza isteğini geri çevirmeyerek gönülleri fethetti.