Taca atmadı golü attı!

Süper Kupa'da saha içinde yaşananların perde arkası aralandı... Fenerbahçe cephesi, maç öncesi Galatasaraylı yetkililerden santrayı sarı-kırmızılı oyuncuların yapması halinde topu taca atmalarını istedi ve sahadan çekileceklerini söyledi.
Ancak tam kadro Şanlıurfa'ya gelen Galatasaray tarafı bu talebe olumlu cevap vermedi. Seremoni sonrasında para atışını kazanan kaptan Muslera, kale yerine topu tercih etti ve Galatasaray santrayı yaptı. Bu sırada saha kenarında olan Fenerbahçe yöneticisi Ahmet Ketenci, 4. hakem Burak Şeker'in yanına geldi ve oyun durduğu anda çekileceklerini söyledi.
Sarı-kırmızılı oyuncular geride paslaşmalar yaparken İcardi, takım arkadaşı Abdülkerim'e seslendi ve eliyle "Topu ileri oynayın''
işaretinde bulundu. Abdülkerim'in uzun topunu Barış Alper indirdi ve İcardi 50. saniyede attığı golle Fenerbahçe sahadan çekilmeden skoru değiştirmiş oldu.
40 YILLIK REKORU KIRDI!
Maçın golünü kaydeden Mauro İcardi tarihe geçti… 17 Ocak 1909'da "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan alandaki maçla başlayan 115 yıllık rekabette Arjantinli oyuncu en erken golü kaydetti. Henüz mücadelenin 50. saniyesinde ağları havalandıran Tangocu, 40 yıl sonra rekoru eline geçirdi. Daha önce en hızlı gol ünvanı Mirza Seydic'e aitti. Bosnalı futbolcu, 8 Nisan 1984'te Ali Sami Yen Stadı'ndaki F.Bahçe derbisinde 55. saniyede gol atmıştı.
'KUZU DEĞİL ASLAN OL'
Mauro İcardi, dün sosyal medya hesabından Süper Kupa maçı ile ilgili şu mesajı paylaştı: "Hayat ormanında, her zaman bir aslan ol, kuzu değil. Gurur, kararl-ı lık ve hırsla."
GENÇLERİ ALKIŞLADI ŞANLIURFA'YI KAZANDI
Şanlıurfa'da en büyük ilgiyi gören isim olan İcardi, F.Bahçe'ye gol atarak kendisini tribünde izlemeye gelen taraftarlara unutamayacakları bir an yaşattı. Çocukların sevgilisi Arjantinli yıldız, sahayı terk eden F.Bahçeli gençleri Şanlıurfa'da bulunmalarından dolayı alkışladı. İcardi, çevre halkının fotoğraf ve imza isteğini geri çevirmeyerek gönülleri fethetti.