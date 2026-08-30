Taraftarı çok mutlu edeceğim

Galatasaray yönetiminin aylardır peşinde koşup transferinde mutlu sona ulaştığı Rafael Leao, dün İstanbul'a geldi. Milan'dan alınan ve 10 milyon Euro net maaş ile birlikte 4 milyon Euro bonus kazanacak olan Portekizli sol kanat oyuncusunu kalabalık bir taraftar grubu karşıladı. 4 yıllık sözleşme imzalayacak 27 yaşındaki yıldız, havalimanında iddialı açıklamalar yaptı. Çok mutlu olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, "Galatasaray'a yardım etmek için buradayım. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Galatasaray taraftarlarına da çok mutluluk getireceğiz. Buraya gelmek için Aston Villa'yı reddettim. Galatasaray'a çok büyük oyuncular geldi; Drogba, Sneijder gibi... G.Saray taraftarlarının ne kadar iyi olduğunu herkes biliyor. Onlar için oynayacağım. Osimhen ile çok iyi arkadaşız. Birlikte çok iyi işler başaracağız" dedi.





UĞURCAN ÇAKIR MAÇA ÇIKAMADI

Mücadele öncesinde Galatasaray'da Uğurcan Çakır gelişmesi moralleri bozdu. Isınma sırasında ağrı hisseden milli kaleci, Göztepe karşılaşmasında forma giyemedi. Eldivenleri Jankat Yılmaz'a devreden tecrübeli file bekçisinin, kulübede üzgün şekilde otururken sağ bacağını tuttuğu görüldü. Bu arada 16 Ağustos 2004 doğumlu Jankat Yılmaz, Süper Lig tarihinde Galatasaray formasıyla sahaya çıkan ilk 2000 ve sonrası doğumlu kaleci oldu



'ARKADAŞLARIM BENİ MOTİVE ETTİ'

Uğurcan'ın yerine 11'de sahaya çıkan kaleci Jankat Yılmaz, 4 isabetli şutun 2'sini kurtardı, 2'sini filelerinde gördü. Uğurcan'a geçmiş olsun dileklerini ileten 22 yaşındaki eldiven, müsabakanın ardından şöyle konuştu: "Takım arkadaşlarım sağ olsun ilk resmi maçımda beni motive etti, onurlandırdılar. Elimden geleni vermeye çalıştım. Ben kendimi hazır tutmalıyım. Gördüğünüz üzere bir şans doğdu. Bu şekilde olmasını istemezdim. Uğurcan abi sakatlık hissetti. Geçmiş olsun diyorum. Takımımız bana çok yardımcı oldu. Adaptasyon sürecim oldu. Hatalarımıza bakacağız, ders çıkaracağız."



BAŞAKŞEHİR'DEN LEMİNA'YA AÇIK KAPI

YENİ orta saha transferine yer açmak için Mario Lemina'yı göndermeye çalışan Galatasaray, Başakşehir ile görüşmelerini sürdürüyor. İki ekip arasında pazarlıkların devam ettiği öğrenilirken konuyla ilgili turuncu-lacivertli kulübün başkanı Göksel Gümüşdağ'dan açıklama geldi. Gümüşdağ, "Lemina ile şimdiye kadar ne ilgimiz ne de bir görüşmemiz oldu ama transferin son gününe kadar neler olur bilemem. Biz de son güne kadar 1-2 oyuncu transfer edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör