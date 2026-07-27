’Teklif yapılırsa değerlendiririz’

G.Saray'ın jokeri Barış Alper Yılmaz
, kampın güzel geçtiğini ifade ederek "Lig, bu sene zor olacak. İyi hazırlanıyoruz, kazasız, belasız, sakatlıksız, hazırlanmaya çalışıyoruz. Ugochukwu çok çalışkan. Bize çok faydalı olacak. Yardım etmeye, bu aile ortamını sevdirmeye çalışıyoruz" dedi. Kazandığı başarıların hepsinin Okan Buruk
sayesinde olduğunu aktararak şöyle devam etti: "Üzerimde çok büyük emeği var. Her oyuncuya dokunabiliyor. Çok daha iyi bir Barış Alper izlettireceğim. G.Saray kaptanı olmak özel bir duygu. Can çok iyi bir oyuncu. Ben gelmesini isterim. İcardi bir G.Saray efsanesidir, bana çok şey kattı. Kulübümle sözleşmem devam ediyor. Tamamen takıma odaklanmış durumdayım. Teklif gelirse kulübümle değerlendiririz."
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Mete Efendioğlu - Editör