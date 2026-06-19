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Giriş Tarihi: 19.06.2026

Thuram’ın aklında aslan yok!

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Thuram’ın aklında aslan yok!
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Juventus'un orta saha oyuncusu Khephren Thuram, sık sık G.Saray'ın radarına girerken Fransız futbolcunun çok sayıda da taliplisi var. Torino kulübüne yakınlığı ile bilinen Tuttosport, 25 yaşındaki futbolcunun Juventus'tan ayrılmaya artık çok yakın olduğunu ancak G.Saray'ın opsiyonlar arasında olmadığını iddia etti. Haberlere göre Thuram, Premier Lig ekiplerinden gelen tekliflere pozitif bakarken temsilcileri Liverpool, Newcastle ve Aston Villa ile görüşüyor. Bu sezon 45 maçta sahaya çıkan Thuram, 4 gol atarken 5 kez de asist yapmıştı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Thuram’ın aklında aslan yok!
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