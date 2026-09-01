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Giriş Tarihi: 1.09.2026

Torreira ayrılmak istiyor Fiorentina bastırıyor

Torreira ayrılmak istiyor Fiorentina bastırıyor
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Galatasaray'ın tecrübeli orta sahası Lucas Torreira takımdan ayrılmak istiyor. Özellikle İtalya'dan teklifler alan Uruguaylı yıldıza en ciddi ilgi, eski takımı Fiorentina'dan geldi. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Torreira'nın, Çizme ekibine transferi konusunda olumlu gelişmeler yaşanıyor. Serie A temsilcisinin, Floransa'yı çok seven ve İtalya'ya geri dönmeye hazır olduğunu söyleyen Torreira'yı unutmadığı ve transfer için girişimlerde bulunduğu haberde ifade edildi. 30 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'la Haziran 2028'e kadar sözleşmesi olduğu aktarılırken, transferin satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle tamamlanabileceği bildirildi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#LUCAS TORREİRA #FİORENTİNA #LA GAZZETTA DELLO SPORT #GALATASARAY

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Torreira ayrılmak istiyor Fiorentina bastırıyor
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