Torreira gider Sarr gelir

Batrakov'dan sonra hücum hattına iki takviye (sol açık ve yedek forvet) yapacak Galatasaray'da sürpriz ayrılık yaşanabilir. Sözleşmesini yeni uzatan Mario Lemina'ya Suudi Arabistan kulüplerinin ilgisi var. Muslera'nın ardındanMauro İcardi'nin deayrılmasıyla takımiçinde yalnızlık çekenLucas Torreira iseFiorentina ile flört halinde. Lemina ya da Torreira'nın ayrılması durumunda orta sahaya üst düzey takviye yapılacak. Premier Lig ekibi Tottenham'daforma giyen Pape Matar Sarr, Bplanı olarak Aslan'ın radarına girdi. 2002 doğumlu futbolcu, daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelmişti. 23 yaşındaki yıldızın transferi,Torreira-Lemina ikilisinin durumunagöre belli olacak.

C PLANINDA NOAH SADİKİ BULUNUYOR

Aslan'ın diğer seçeneği ise Sunderland forması giyen Noah Sadiki… İngiltere Premier Ligi'nde oynayan 21 yaşındaki yıldız, 33 karşılaşmanın tamamında ilk 11'de sahaya çıktı ve sınıfı geçti. Aslan,Sarr'da mesafe kat edemezse rotasınıSadiki'ye çevirecek.





SABAH SPOR GERÇEKLERİ TEK TEK YAZDI

G.Saray'ın orta sahası Torreira ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınından Nicolo Schira'nın haberine göre; Fiorentina, eski oyuncusuylaprensip anlaşmasına vardı. 30 yaşındaki Uruguaylı'nın 2021-22 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Serie A ekibine dönmek istediği öne sürüldü. Bu transferinFiorentina'da Fagioli ayrılırsagerçekleşebileceği vurgulandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör