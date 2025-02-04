Torreira’ya verilen kart ısmarlamaydı!

Teknik Direktörü Okan Buruk, zorlu Gaziantep FK deplasmanından galibiyetle döndükleri için mutlu olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, "Puan farkı 6 ve bunu artırmak istiyoruz" dedi. Transfer çalışmaları hakkında ise Buruk, "Hem orta saha hem savunmaya birkaç takviye daha düşünüyoruz.Görüştüğümüz, düşündüğümüz oyuncular var. Ayın 3'üne kadar Avrupa'da transfer açık olduğu için bir yarış vardı" ifadelerini kullandı. Torreira'ya verilen sarı karta da tepki gösterirken sözlerini şöyle sürdürdü: