Gücünü göster aslanım

Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki galibiyet (Liverpool, Bodo/Glimt) alarak yoluna devam eden G.Saray, bugün Ajax'ın konuğu olacak. TSİ 23.00'te Johan Cruyff Arena'da başlayacak 4. hafta mücadelesini Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. 5-1'lik Frankfurt yenilgisini 1-0'lık Liverpool zaferiyle telafi eden sarı-kırmızılı takım, Bodo/Glimt'i de 3-1 devirdi. Ajax ise Inter, Marsilya ve Chelsea'ye karşı puan alamadı. Teknik direktör Okan Buruk, deplasmanda olmalarına rağmen tüm planlarını 3 puan üzerine yaptı.

HOLLANDA'DA ŞANSI TUTMUYOR

Hollanda ekipleri ile Avrupa serüveninde rakip sahada G.Saray 7 kez oynadı. 1 beraberlik alan Aslan, 6 karşılaşmadan ise yenilgi ile ayrıldı.