Ugarte savaşı

alatasaray, Manuel Ugarte için Manchester United'dan indirim beklerken İngiliz kulübünde beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Ruben Amorim'in görevden alınmasının ardından koltuğa ManU'nun eski oyuncusu Darren Fletcher oturdu.
İskoç çalıştırıcının Uruguaylı orta saha için yönetimden beklemelerini istediği ve birkaç hafta daha oyuncuyu kendisinin görmek istediği öğrenildi. Yeni teknik adam Fletcher'in, kendi yönetimiyle yaptığı görüşmede 24 yaşındaki futbolcuyu şubat ayının başına kadar takımda tutma isteğini aktardığı İngiliz basınına yansırken, Galatasaray cephesinin transferde ısrarını sürdürdüğü ve oyuncunun da kulübüne baskı yaptığı gelen haberler arasında.