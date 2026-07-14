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Giriş Tarihi: 14.07.2026

Ugochukwu geldi yenileri yolda

Aslan, 22 yaşındaki orta saha ile ilk adımı attı. 3.5 milyon Euro’ya kiralanan oyuncu 25 maça çıkarsa 22 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu devreye girecek. Ugochukwu 1+4 yıllık sözleşme imzalayacak

Ugochukwu geldi yenileri yolda
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Transferde önce yabancı sayısının belirlenmesini bekleyen G.Saray, sonrasında vites yükseltti ve ilk operasyonunu başarı ile tamamladı. Aslan, Burnley'in 22 yaşındaki Fransız orta sahası Lesley Ugochukwu'yu dün İstanbul'a getirdi ve orta sahaya beklenen takviyesini yaptı. Rennes altyapısından yetişen ve ardından 27 milyon Euro'ya Chelsea'ye transfer olan Ugochukwu, Southampton'da kiralık oynamasından sonra 28.7 milyon Euro'ya Burnley'e geçmişti. Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncu için İngiliz kulübü ile yaptığı pazarlıklarda zorunlu olmayan satın alma opsiyonu ile masaya oturdu.

İSTERSE KULLANACAK...
Ancak İngilizler, 30 milyon Euro bonservis isterken iki taraf da opsiyonlu satın almada anlaştı. Buna göre bu sezon 25 maçta forma giymesi halinde oyuncunun satın alma opsiyonu devreye girecek. 3.5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek olan Aslan, kullanırsa 22 milyon Euro da bonservis verecek. Oyuncu 1+4 yıllık kontrata imza atacak. Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Ugochukwu'yu taraftarlar da karşılarken tezahüratlara eşlik etmek için de ilk dersini aldı…

'HAYALİM TAMAM'
Ugochukwu, havalimanında ilk açıklamasında, "Küçükken hayalim büyük kulüplerde oynamaktı, Galatasaray'a gelerek bu hayalimi tamamlamış bulunuyorum" dedi.

SAÇLARI SARI-KIRMIZI!
Ugochukwu'nun, Galatasaray'a geldiği için saçlarını sarı-kırmızı renklere boyaması taraftarların takdirini topladı.

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Ugochukwu geldi yenileri yolda
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