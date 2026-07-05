Ugochukwu teklifi ortaya çıktı

Championship ekibi Burnley'de forma giyen Lesley Ugochukwu'yu gündemine alan Galatasaray, +4 yabancı kontenjanına uyan 22 yaşındaki futbolcu için bastırıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da alınmasına onay verdiği genç ön libero için kulübüne yapılan teklif ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı yönetimin, 2 milyon Euro kiralama bedeli + 22 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren bir paket sunduğu ancak İngiliz kulübünün kiralama seçeneğine çok sıcak bakmadığı öğrenildi. Kulüpler arasındaki görüşmelerin devam ettiği gelen haberler arasında.

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