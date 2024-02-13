Vebali karar verenlerin üstüne

alatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, RAMS Park'taki sponsorluk töreninde çok konuşulacak açıklamalar yaptı. F.Bahçe'nin Alanya ile 2-2 berabere kaldığı maçtaki hakem kararlarını eleştiren sarı-kırmızılı yönetici, "2 net verilmeyen kırmızı kart ve bir tane de ilginç bir penaltı var.O hakem, bu güreşin doğru olduğunu düşündü, 4-5 hafta futbolcumuzdan uzak kaldık.Şampiyonluk yarışımızdaki rakibimiz kendini ümide sevk eden 1 puana tutundu" dedi.Öztürk, Ankaragücü maçının zemin sorunu nedeniyle Eryaman Stadı'ndan alınması için yaptıkları başvuru hakkında ise şöyle konuştu:GALATASARAY Kulübü ile Aroma firması arasında su sponsorluğu anlaşması imzalandı. RAMS Park'ta gerçekleştirilen törene, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ve sarı-kırmızılı yönetici İsmail Sarıkaya ile Aroma Genel Müdürü Sefer Kılınç ve yöneticisi Ege Duruk katıldı.