Vebali karar verenlerin üstüne

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alatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, RAMS Park'taki sponsorluk töreninde çok konuşulacak açıklamalar yaptı. F.Bahçe'nin Alanya ile 2-2 berabere kaldığı maçtaki hakem kararlarını eleştiren sarı-kırmızılı yönetici, "2 net verilmeyen kırmızı kart ve bir tane de ilginç bir penaltı var. İcardi futbolcumuz biliyorsunuz, güreşçi değil. Fenerbahçeli futbolcuyla bir güreşe katıldı o maçta.
O hakem, bu güreşin doğru olduğunu düşündü, 4-5 hafta futbolcumuzdan uzak kaldık. Kadıköy'de dokunurken herhalde rüzgâr biraz sert esti ki o penaltı verildi.
Şampiyonluk yarışımızdaki rakibimiz kendini ümide sevk eden 1 puana tutundu" dedi.
SPORCU SAĞLIĞINA UYGUN OLMASI ŞART
Öztürk, Ankaragücü maçının zemin sorunu nedeniyle Eryaman Stadı'ndan alınması için yaptıkları başvuru hakkında ise şöyle konuştu: "TFF karar verecektir. Sahanın sporcu sağlığına uygun olması esastır. Orada oynanır ve sakatlanma olursa vebali o kararı verenlerdedir."
SU SPONSORU AROMA OLDU
GALATASARAY Kulübü ile Aroma firması arasında su sponsorluğu anlaşması imzalandı. RAMS Park'ta gerçekleştirilen törene, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ve sarı-kırmızılı yönetici İsmail Sarıkaya ile Aroma Genel Müdürü Sefer Kılınç ve yöneticisi Ege Duruk katıldı.