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Giriş Tarihi: 13.2.2024

Vebali karar verenlerin üstüne

Vebali karar verenlerin üstüne

Galatasaray ikinci Başkanı Metin Öztürk, Eryaman Stadı’nın zemini hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Öztürk “Orada bir sakatlık yaşanırsa bunun vebali federasyonundur” dedi.

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, RAMS Park'taki sponsorluk töreninde çok konuşulacak açıklamalar yaptı. F.Bahçe'nin Alanya ile 2-2 berabere kaldığı maçtaki hakem kararlarını eleştiren sarı-kırmızılı yönetici, "2 net verilmeyen kırmızı kart ve bir tane de ilginç bir penaltı var. İcardi futbolcumuz biliyorsunuz, güreşçi değil. Fenerbahçeli futbolcuyla bir güreşe katıldı o maçta. O hakem, bu güreşin doğru olduğunu düşündü, 4-5 hafta futbolcumuzdan uzak kaldık. Kadıköy'de dokunurken herhalde rüzgâr biraz sert esti ki o penaltı verildi. Şampiyonluk yarışımızdaki rakibimiz kendini ümide sevk eden 1 puana tutundu" dedi.

SPORCU SAĞLIĞINA UYGUN OLMASI ŞART
Öztürk, Ankaragücü maçının zemin sorunu nedeniyle Eryaman Stadı'ndan alınması için yaptıkları başvuru hakkında ise şöyle konuştu: "TFF karar verecektir. Sahanın sporcu sağlığına uygun olması esastır. Orada oynanır ve sakatlanma olursa vebali o kararı verenlerdedir."

SU SPONSORU AROMA OLDU
GALATASARAY Kulübü ile Aroma firması arasında su sponsorluğu anlaşması imzalandı. RAMS Park'ta gerçekleştirilen törene, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ve sarı-kırmızılı yönetici İsmail Sarıkaya ile Aroma Genel Müdürü Sefer Kılınç ve yöneticisi Ege Duruk katıldı.
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Vebali karar verenlerin üstüne
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