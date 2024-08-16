Vedanın maliyeti 17 milyon euro

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Wilfried Zaha, kulüpten ayrılmaya karar verdi ancak görüştüğü Premier Lig ekipleriyle henüz anlaşma zemini sağlanamadı. İngiltere'de kariyerine devam etme kararı alanZaha; maaş, bonus ve imaj haklarıyla birlikte yıllık 8.8 milyon Euro alıyor. 31 yaşındaki yıldızın aynı net kazancı İngiltere'de elde edebilmesi için kulüplerin oyuncuya vergi dahil yaklaşıködeme yapması gerekiyor. Eski kulübü Crystal Palece, oyuncu ile görüşse de bu ücreti vermelerinin mümkün olmadığını iletti.Premier Lig'e yükselen Ada takımı, Fildişi Sahilli isme bu parayı ancak Galatasaray'ın da devreye girerek ücreti tamamlaması halinde transferin olabileceğini söyledi.Sarı-kırmızılı takımda Davinson Sanchez sakatlığı nedeniyle Konya kafilesine dahil edilmezken, Nelsson- Abdülkerim ikilisi savunmada görev yapacak. Kulüp doktoru Yener İnce ise Davinson için,açıklamasını yaptı.Süper Kupa'da yaşadığı hezimeti Hatay galibiyetiyle unutan G.Saray'ı 16 günde lig ve Avrupa'da 5 zorlu maç bekliyor. Sarı-kırmızılı takım, eylülde milli araya kadar Süper Lig'deile karşılaşacak, Devler Ligi play-off turunda Y.Boys ile kozlarını paylaşacak.ligin 2. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. İki takım daha önce 46 kez oynarken Aslan 33 kez kazandı, Konya 5 defa güldü.Bugün saat 21.00'de başlayacak müsabakayı, Direnç Tonusluoğlu yönetecek.