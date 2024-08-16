Vedanın maliyeti 17 milyon euro

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Wilfried Zaha, kulüpten ayrılmaya karar verdi ancak görüştüğü Premier Lig ekipleriyle henüz anlaşma zemini sağlanamadı. İngiltere'de kariyerine devam etme kararı alan Fildişi Sahilli oyuncunun, Galatasaray'daki net kazancı, ayrılığına problem yaratıyor.
KONYA KAFİLESİNDE YER ALMADI
Zaha; maaş, bonus ve imaj haklarıyla birlikte yıllık 8.8 milyon Euro alıyor. 31 yaşındaki yıldızın aynı net kazancı İngiltere'de elde edebilmesi için kulüplerin oyuncuya vergi dahil yaklaşık 17 milyon Euro (631 milyon TL)
ödeme yapması gerekiyor. Eski kulübü Crystal Palece, oyuncu ile görüşse de bu ücreti vermelerinin mümkün olmadığını iletti. Zaha'nın menajerinin temas kurduğu bir diğer ekip ise Leicester City…
Premier Lig'e yükselen Ada takımı, Fildişi Sahilli isme bu parayı ancak Galatasaray'ın da devreye girerek ücreti tamamlaması halinde transferin olabileceğini söyledi. Öte yandan Zaha, Oliveira ve Davinson, Konyaspor maçı kadrosunda yer almadı.
DAVINSON 15 -20 GÜNE DÖNER!
Sarı-kırmızılı takımda Davinson Sanchez sakatlığı nedeniyle Konya kafilesine dahil edilmezken, Nelsson- Abdülkerim ikilisi savunmada görev yapacak. Kulüp doktoru Yener İnce ise Davinson için, "15-20 güne sahalara dönebilir"
açıklamasını yaptı.
16 GÜNDE 5 MAÇ
Süper Kupa'da yaşadığı hezimeti Hatay galibiyetiyle unutan G.Saray'ı 16 günde lig ve Avrupa'da 5 zorlu maç bekliyor. Sarı-kırmızılı takım, eylülde milli araya kadar Süper Lig'de Konyaspor (d), Gaziantep FK, Adana Demirspor (d), Çaykur Rize
ile karşılaşacak, Devler Ligi play-off turunda Y.Boys ile kozlarını paylaşacak. 6. haftadaki F.Bahçe derbisine 15 puanla çıkmanın hesaplarını yapan teknik direktör Okan Buruk, ligde sürpriz puan kaybı yaşamak istemiyor.
ASLAN'IN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
GALATASARAY,
ligin 2. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. İki takım daha önce 46 kez oynarken Aslan 33 kez kazandı, Konya 5 defa güldü. Süper Lig'de 12 maçtır deplasmanda yenilmeyen sarı-kırmızılılar, en son 11 Kasım 2023'te Hatayspor'a 2-1 mağlup olmuştu.
Bugün saat 21.00'de başlayacak müsabakayı, Direnç Tonusluoğlu yönetecek.