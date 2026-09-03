Victor Osimhen hepsine bedel

Galatasaray'ın
yıldız forveti Victor Osimhen, Süper Lig'de üçüncü haftaya imzasını attı. Nijeryalı santrforun 1 gol, 1 asistle tamamladığı Göztepe karşılaşmasında tek başına çektiği 15 şut, Fenerbahçe ve Kocaelispor'un toplam şutuna eşit olurken 15 takımın önünde yer aldı.
Başakşehir (12), Kasımpaşa (12), Çorum (11), Eyüpspor (11), Rizespor (10) Konyaspor (10) ve Göztepe (9) gibi takımları geride bırakan Maskeli Kahraman, Aslan'ın hücum gücünü tek başına sırtladı.
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Mete Efendioğlu - Editör