Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Victor Osimhen hepsine bedel
Giriş Tarihi: 3.09.2026

Victor Osimhen hepsine bedel

Victor Osimhen hepsine bedel
  • ABONE OL
Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen, Süper Lig'de üçüncü haftaya imzasını attı. Nijeryalı santrforun 1 gol, 1 asistle tamamladığı Göztepe karşılaşmasında tek başına çektiği 15 şut, Fenerbahçe ve Kocaelispor'un toplam şutuna eşit olurken 15 takımın önünde yer aldı. Başakşehir (12), Kasımpaşa (12), Çorum (11), Eyüpspor (11), Rizespor (10) Konyaspor (10) ve Göztepe (9) gibi takımları geride bırakan Maskeli Kahraman, Aslan'ın hücum gücünü tek başına sırtladı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Victor Osimhen hepsine bedel
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA