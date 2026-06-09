Vlahovic’e dev teklif

G.SARAY'IN transfer gündemindeki Dusan Vlahovic için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İtalya'nın spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, sarı-kırmızılı kulübün, Juventus forması giyen Sırp golcüye yıllık 10 milyon Euro maaş ve 5 milyon Euro imza parası teklif ettiğini yazdı. Çizme ekibinde sözleşme durumu belirsizliğini koruyan 26 yaşındaki futbolcu için Avrupa'nın farklı kulüplerinin de devrede olduğu ifade edilirken, Galatasaray'ın sunduğu teklifin dikkat çekici bir hamle olduğu kaydedildi.