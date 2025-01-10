Wanda’ya salladı yeni aşkını açıkladı

Mauro İcardi bir yandan tedavi sürecini geçirirken diğer yandan da çalkantılı özel hayatını rayına oturtmak istiyor. Eski eşi Wanda Nara ile çocuklarının velayeti için savaş halinde olan Arjantinli yıldız, dün önce yeni sevgilisi China Suarez ile fotoğraflarını paylaşıp 'Aşk her zaman nefrete karşı kazanır' mesajı ile yeni bir ateşi yaktı, sonra da Wanda Nara'nın kendisine yaptıklarını. İşte İcardi'nin açıklamasının satır başladı:

BENİ, asılsız şiddet suçlamasıyla kendi dairemden uzaklaştırdılar.

AMELİYAT olmaya saatler kala, asılsız şiddet ve silah bulundurma suçlamasıyla evime baskın yapıldı. Baskın sonucu negatif çıktı.

SEVGİLİSİNE de şunu söylemek isterim, kendisi de benim gibi aldatıldı... Ocak 2023'te kendisi Senegal asıllı bir futbolcu ile Dubai'de buluştu. Bu, oğlumuzun doğum günü olan 25 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşti. O gün oğlumuzun doğum günü kutlanıyordu ve kendisi kutlamaya ancak 23:30'da yani doğum gününün bitmesine 30 dakika kala geldi."

OLMAM GEREKEN YERDEYİM!

İcardi, yeni sevgilisi China Suarez ile samimi pozlarını paylaşıp "Olmam gereken yerdeyim" dedi. Arjantin'de ülkesinde aktris ve müzisyen olarak ünlü bir isim. 32 yaşındaki Suarez'in iki farklı kişiden toplam 3 çocuğu bulunuyor