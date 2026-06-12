Ya Thuram ya Camavinga

Şampiyonlar Ligi'ni de düşünerek orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray bu bölge için 40-45 milyon Euro arası bütçeyi gözden çıkardı. Real Madrid'den Camavinga ve Juventus'tan Khephren Thuram'ı gündemine alan sarı-kırmızılılar, iki yıldız için görüşmelerini sürdürüyor. Real Madrid'in Fransız yıldızının 23 yaşında olması ve orta alanın her bölgesinde oynayabilmesi nedeniyle Okan Buruk, Camavinga'yı çok istese de oyuncunun senelik 15 milyon Euro maaş talebi Aslan'ı sıkıntıya soktu. Thuram'ın durumunu da yakından takip eden Cimbom, Juventus ile pazarlıklarını hızlandırdı. İtalyan kulübü kapıyı 45 milyon Euro'dan açarken, 25 yaşındaki Fransız futbolcuyla İngiliz kulüpleri de ilgileniyor. Yönetimin istikrarlı yapısıyla nedeniyle Thuram'ı ön planda tutuğu öğrenildi.





'YABANCI KURALI İNŞALLAH DEĞİŞİR'

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılıların YouTube hesabına açıklamalarda bulundu. Yabancı kuralıyla ilgili karara vizyonsuzluk diyen Buruk, "Bu yabancı kuralı inşallah değişir. Takımları zorlayacak çünkü. Kulüpler Birliği görüşünü ortaya koymalı. Maddi ve Avrupa'daki hedefler açısından ortaya koyulmalı. Örnek vereyim. Geçen sene Leroy Sane'yi aldık. Şu anda Sane gibi bir fırsat gelse alamıyorsunuz. Dolayısıyla yapılan düzenleme, Şampiyonlar Ligi'nde hedefi olan bizim gibi bir takım için akıl dışı. Bu kararda vizyonsuzluk var. İnşallah geri dönüş olur" ifadelerini kullandı.