Yedeği bile yok!

Seferovic’ten umudunu kesen teknik direktör Buruk, ara transfere kadar Gomis’e bel bağladı. İcardi’ye alternatif arayan Aslan’ın gözü gurbetçi Deniz Undav ve Dembele’de
Galatasaray'ın ara transfer dönemine kadar ligde oynayacağı 4 maça (İstanbulspor, Sivasspor, Ankaragücü, Fenerbahçe) göre ocak ayı stratejisi belli olacak. Tedavisi süren Mauro İcardi'ninyokluğunda Gomis'ikullanacak OkanBuruk, Seferovic'tenumudunu kesti. Gomis'i Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğa koşan Eyüpspor istiyor. Seferovic ile İsviçre'den Servette ilgileniyor. İcardi'ye alternatif aramaya başlayan G.Saray, B Planı olarak Brighton'da oynayan Deniz Undav'ı listesine aldı. Deniz Undav dışında sezon sonu serbest kalacak Lyon'da forma giyen Moussa Dembele gündemdeki yerini koruyor. Eldeki forvetlerin (İcardi, Gomis ve Seferovic) sözleşmeleri de sezon sonunda bitiyor.
2 SORU 2 CEVAP LEVENT TÜZEMEN
İcardi sadece gol atan bir oyuncu değil 1- G.Saray, İcardi'nin yokluğunu arar mı?İcardili Galatasaray, Dünya Kupası öncesi 3maçını kazanırken hücum hattı mükemmel birperformans sergiledi. Mauro İcardi sadece birgolcü değil. Oynayan, oynatan, gol atan, attıranve bütün takıma pozitif enerji veren bir futbolcu.Arjantinli yıldızın yokluğunda Galatasaray'ın golyollarında tıkandığını gördük. Son kupa maçındaSeferovic etkisizdi, Gomis de tecrübesiyle bir golatabildi. Okan Buruk, İcardi'nin dönüşünüdört gözle bekliyor. Ayrıca Kerem ve Rashicada İcardi ile oynadığında çok verimli oluyor.2- İstanbulspor maçı ne olur?İstanbulspor, puan cetvelinde düşme hattındabulunuyor. Ancak oyuncular her maçta varınıyoğunu ortaya koyuyor. Galatasaraylı oyuncular,İstanbulspor önünde "nasıl olsa yeneriz"rehavetine kapılmamalı. Her maçın ciddiyeti vardır.Gerçek şu ki; sarı kırmızılıların kadro kalitesi,takım birlikteliği İstanbulspor'un çok önünde.Tribünlerin dolu olacağını düşünürsekGalatasaraylı oyuncular taraftar desteğiyle maçınfavorisi görünüyor. İstanbulspor'un savunmabloğunu kalabalık tutacağını düşünüyorum.Kerem, Rashica ve Mertens kilidi açmakiçin bol bol şut atmalıdır. Taraftar, kaleciOkan'a sabır göstermeli, destek olmalı veyapacağı hata sonrası tepki koymamalı.
KEREM'E 'MORAL'ZAMMI YAPILDI!
DÜNYA Kupası arasında Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzatan Galatasaray yönetimi, iç transferde Kerem Aktürkoğlu ile yaptığı görüşmelerden henüz sonuç alamadı. Ancak yönetim, Antalya kampında yaptığı hamleyle Kerem'in gönlünü aldı. Muslera veGomis'in ardından üçüncü kaptanlığa getirilenKerem, takım arkadaşları adına sorumluluk aldığı için mutlu oldu. Morallenen yıldız oyuncu, Keçiörengücü maçında oyuna girip turu getiren golün asistini yaptı.
CİMBOM HAZIR KITA G.SARAY, İstanbulspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Tedavileri süren Ross ve İcardi dışındaki tüm futbolcular antrenmanda yer aldı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti ve taktik çalışmayla bitti. Ross ve İcardi fizyoterapist eşliğinde özel program dahilinde çalıştı.
BIRAKTIĞI GİBİ BAŞLAMAK İSTİYOR
ÜST üste gelen Karagümrük, Beşiktaş ve Başakşehir galibiyetleriyle Dünya Kupası arasına moralli giren Galatasaray, Süper Lig'e İstanbulspor maçıyla dönüyor. Sarı-kırmızılı takım, 8 Ocak'ta oynayacağı Fenerbahçe derbisine 6 maçlık galibiyet serisiyle gitmenin planlarını yapıyor. Kadıköy'e kadar sırasıyla İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü ile karşılaşacak Galatasaray'da hedef bu 3 maçta 9 puan almak ve 6'lı seriyi tamamlamak. Cezalı Muslera ve tedavisi devam eden Icardi bu hafta Aslan'ı yalnız bırakacak. Teknik direktör Okan Buruk, kupada dinlendirdiği as oyuncuları Sacha Boey, Abdülkerim, Kerem ve Mertens'e İstanbulspor maçında ilk 11'de forma verecek. Bu arada Galatasaray'da Sacha Boey, Abdülkerim, Torreira, Oliveira ve Kerem sarı kart cezası sınırında...