Yedeği bile yok!

Galatasaray'ın ara transfer dönemine kadar ligde oynayacağı 4 maça (İstanbulspor, Sivasspor, Ankaragücü, Fenerbahçe) göre ocak ayı stratejisi belli olacak.Gomis'i Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğa koşan Eyüpspor istiyor. Seferovic ile İsviçre'den Servette ilgileniyor. İcardi'ye alternatif aramaya başlayan G.Saray, B Planı olarak Brighton'da oynayan'ı listesine aldı. Deniz Undav dışında sezon sonu serbest kalacak Lyon'da forma giyen Moussa Dembele gündemdeki yerini koruyor. Eldeki forvetlerinvesözleşmeleri de sezon sonunda bitiyor.2 SORU 2 CEVAPİcardi sadece gol atan bir oyuncu değilİcardili Galatasaray, Dünya Kupası öncesi 3maçını kazanırken hücum hattı mükemmel birperformans sergiledi. Mauro İcardi sadece birgolcü değil. Oynayan, oynatan, gol atan, attıranve bütün takıma pozitif enerji veren bir futbolcu.Arjantinli yıldızın yokluğunda Galatasaray'ın golyollarında tıkandığını gördük. Son kupa maçındaSeferovic etkisizdi, Gomis de tecrübesiyle bir golatabildi.Ayrıca Kerem ve Rashicada İcardi ile oynadığında çok verimli oluyor.İstanbulspor, puan cetvelinde düşme hattındabulunuyor. Ancak oyuncular her maçta varınıyoğunu ortaya koyuyor. Galatasaraylı oyuncular,İstanbulspor önünderehavetine kapılmamalı. Her maçın ciddiyeti vardır.Gerçek şu ki; sarı kırmızılıların kadro kalitesi,takım birlikteliği İstanbulspor'un çok önünde.Tribünlerin dolu olacağını düşünürsekGalatasaraylı oyuncular taraftar desteğiyle maçınfavorisi görünüyor. İstanbulspor'un savunmabloğunu kalabalık tutacağını düşünüyorum.vekilidi açmakiçin bol bol şut atmalıdır., destek olmalı veyapacağı hata sonrası tepki koymamalı.DÜNYA Kupası arasında Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzatan Galatasaray yönetimi, iç transferde Kerem Aktürkoğlu ile yaptığı görüşmelerden henüz sonuç alamadı. Ancak yönetim, Antalya kampında yaptığı hamleyle Kerem'in gönlünü aldı.takım arkadaşları adına sorumluluk aldığı için mutlu oldu. Morallenen yıldız oyuncu, Keçiörengücü maçında oyuna girip turu getiren golün asistini yaptı.İstanbulspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Tedavileri süren Ross ve İcardi dışındaki tüm futbolcular antrenmanda yer aldı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti ve taktik çalışmayla bitti. Ross ve İcardi fizyoterapist eşliğinde özel program dahilinde çalıştı.ÜST üste gelen Karagümrük, Beşiktaş ve Başakşehir galibiyetleriyle Dünya Kupası arasına moralli giren Galatasaray, Süper Lig'e İstanbulspor maçıyla dönüyor. Sarı-kırmızılı takım, 8 Ocak'ta oynayacağı Fenerbahçe derbisine 6 maçlık galibiyet serisiyle gitmenin planlarını yapıyor. Kadıköy'e kadar sırasıyla İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü ile karşılaşacak Galatasaray'da hedef bu 3 maçta 9 puan almak ve 6'lı seriyi tamamlamak. Cezalı Muslera ve tedavisi devam eden Icardi bu hafta Aslan'ı yalnız bırakacak. Teknik direktör Okan Buruk, kupada dinlendirdiği as oyuncuları Sacha Boey, Abdülkerim, Kerem ve Mertens'e İstanbulspor maçında ilk 11'de forma verecek. Bu arada Galatasaray'da Sacha Boey, Abdülkerim, Torreira, Oliveira ve Kerem sarı kart cezası sınırında...