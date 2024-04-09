Yenge bile yüzünü böyle güldürmedi!

Galatasaray, Süper Kupa Finali için Şanlıurfa'ya geldiğinde sosyal medyaya düşen bir kare çok dikkat çekti. Sarı-kırmızılı ekibin yıldızı Mauro İcardi'den imza alan bir taraftarın o andaki gülüşü, adeta kar topu etkisi yaptı ve bakan herkesin yüzünde aynı gülümsemeye neden oldu.Spor, o taraftarı buldu ve Urfa'da yaşadıklarını sordu.İstanbul'da yaşayan Çağlar Ümitli, kendi işini yapan bir makina mühendisi. Galatasaray sevgisi yıllara dayanıyor ve tuttuğu takımı, kombinesini alıp takip edecek ve peşine düşecek kadar çok seviyor.Yine yüzüne aynı tebessümü kondurarak olanları şöyle anlatıyor: "İstanbul'da bütün maçlara gidiyoruz ama çok istememize rağmen İcardi'yi hiç yakından görüp imza alma şansı olmamıştı.Ben de fotoğraflarını çekiyordum. Ama İcardi'yi görünce iş değişti. Dayanamadım, hemen çantadan formayı çıkarıp imza istedim. O an gülme nedenimiz, benim yaptığım bir espriden kaynaklı. Formayı çantadan çıkardığım için biraz kırışmıştı. Onun da elinde çantası vardı. İmzalarken düzelsin diye elimle alttan tuttum vededim. Bu sözlerim İcardi'nin de hoşuna gitti, karşılıklı gülüştük.""PEKI imzalı forma ne olacak? Onu ne yapacaksınız?" diye soruyoruz. İşte cevabı:SOSYAL medyada bir anda gündem olmasıyla ilgili,diyen Çağlar Bey, statta minik bir Fenerbahçe taraftarının İcardi sevinci yaptığı kare hakkında da, "İcardi'nin paylaşımından gördüm. Çok güzel fotoğraf. İcardi, Galatasaraylıların en çok sevdiği futbolculardan. İnsan olarak çok düzgün.Galatasaraylılar için anlamı büyük. Golcülüğüne zaten kimsenin lafı yok. G.Saray'a ilk geldiğinde inanamamıştık. İnter'den bu yana takip ediyordum" ifadelerini kullandı.ÇAĞLAR Ümitli, İcardi ile fotoğraflarının aile hayatında küçük çaplı bir krize neden olduğunu da itiraf etti:İcardi ayrılırsa üzülür müsünüz diye sorduğumuzda ise cevabı oldukça net: "Düşünmek bile istemiyorum, İcardi hiçbir yere gitmesin. Çok üzülürüm, özellikle de çocuklar üzülür. Çünkü yeni nesil için ayrı bir değeri var. Bir idol haline geldi."