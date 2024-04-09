Yenge bile yüzünü böyle güldürmedi!

Galatasaray, Süper Kupa Finali için Şanlıurfa'ya geldiğinde sosyal medyaya düşen bir kare çok dikkat çekti. Sarı-kırmızılı ekibin yıldızı Mauro İcardi'den imza alan bir taraftarın o andaki gülüşü, adeta kar topu etkisi yaptı ve bakan herkesin yüzünde aynı gülümsemeye neden oldu. Tartışmaların hiç bitmediği, karşılıklı açıklamalarla tansiyonun sürekli yükseldiği futbol ortamında, objektiflere yansıyan bu mutlu anlar yürekleri ısıttı. SABAH
Spor, o taraftarı buldu ve Urfa'da yaşadıklarını sordu.
YAPTIĞIM ESPRİ HOŞUNA GİTTİ
İstanbul'da yaşayan Çağlar Ümitli, kendi işini yapan bir makina mühendisi. Galatasaray sevgisi yıllara dayanıyor ve tuttuğu takımı, kombinesini alıp takip edecek ve peşine düşecek kadar çok seviyor. Şanlıurfa'ya arkadaşı ve oğlu ile birlikte gelirken havalimanında tesadüfen bir karşılaşma yaşanıyor.
Yine yüzüne aynı tebessümü kondurarak olanları şöyle anlatıyor: "İstanbul'da bütün maçlara gidiyoruz ama çok istememize rağmen İcardi'yi hiç yakından görüp imza alma şansı olmamıştı. Havalimanında çıkışta takımla tesadüfen karşılaştık. Ayarlasak olmazdı. Oğlum Toprak Ümitli futbolcuları görünce hemen hepsinden imza almaya başladı.
Ben de fotoğraflarını çekiyordum. Ama İcardi'yi görünce iş değişti. Dayanamadım, hemen çantadan formayı çıkarıp imza istedim. O an gülme nedenimiz, benim yaptığım bir espriden kaynaklı. Formayı çantadan çıkardığım için biraz kırışmıştı. Onun da elinde çantası vardı. İmzalarken düzelsin diye elimle alttan tuttum ve 'Gövdemden dolayı özür dilerim, biraz iriyim'
dedim. Bu sözlerim İcardi'nin de hoşuna gitti, karşılıklı gülüştük."
BU FORMA DUVARA ASILACAK
"PEKI imzalı forma ne olacak? Onu ne yapacaksınız?" diye soruyoruz. İşte cevabı: "Formayı çerçeveleteceğim. Maçta bile giymedim. Kirlenir de sonra yıkanmaz diye. O artık benim en özel ve değerli eşyam. Evimde en değerli köşede asılı olarak duracak."
RAKİP TARAFTARLAR ONU ÇOK SEVİYOR
SOSYAL medyada bir anda gündem olmasıyla ilgili, "Ünlü biri olduk. Urfa'da yolda yürürken, yemek yerken bile garsonlar yanıma geldi. Statta da büyük ilgi gördüm. Tesadüf oldu ama güzel bir an yaşandı. Maçın oynanmayacağını biliyorduk ama seyahat programını önceden yapmıştık. Bozmadık. İyi ki bozmamışız. Unutamayacağım bir anımız oldu"
diyen Çağlar Bey, statta minik bir Fenerbahçe taraftarının İcardi sevinci yaptığı kare hakkında da, "İcardi'nin paylaşımından gördüm. Çok güzel fotoğraf. İcardi, Galatasaraylıların en çok sevdiği futbolculardan. İnsan olarak çok düzgün. Birçok arkadaşım var Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu, onlar da çok seviyor İcardi'yi.
Galatasaraylılar için anlamı büyük. Golcülüğüne zaten kimsenin lafı yok. G.Saray'a ilk geldiğinde inanamamıştık. İnter'den bu yana takip ediyordum" ifadelerini kullandı.
ÇOCUKLARIN GÖZÜNDE BİR İDOL
ÇAĞLAR Ümitli, İcardi ile fotoğraflarının aile hayatında küçük çaplı bir krize neden olduğunu da itiraf etti: "Sosyal medyada fotoğrafın altına, 'Yenge bile bu kadar yüzünü güldürememiştir' yazmışlar. Eşim bu duruma biraz bozulmuş. İstanbul'a dönünce onun gönlünü alacağız tabii ama Mauro İcardi sevgisi bizim için bir başka."
İcardi ayrılırsa üzülür müsünüz diye sorduğumuzda ise cevabı oldukça net: "Düşünmek bile istemiyorum, İcardi hiçbir yere gitmesin. Çok üzülürüm, özellikle de çocuklar üzülür. Çünkü yeni nesil için ayrı bir değeri var. Bir idol haline geldi."