Yenge hayran bıraktı

Yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan ve tedavisine ülkesinde devam eden Galatasaray'ın yıldızı Mauro İcardi, derbi için geldiği İstanbul'da yeni sevgilisiyle stadyuma çıkarma yaptı. Wanda Nara'dan ayrılan Arjantinli golcü, yeni sevgisi China Suarez ile birlikte tribündeki yerini aldı. Güzelliğiyle göz kamaştıran Suarez'in hem İstanbul'a hem de RAMS Park'taki atmosfere hayran kaldığı öğrenildi. Mücadele öncesi sahaya inerek tribünleri 'Aşkın olayım' şarkısıyla coşturan İcardi, sarı-kırmızılı taraftarlarla hasret giderdi. Tecrübeli oyuncu, maçı da sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Aslan'ın yeni golcüsü Morata ile izledi.



5 KITADA CANLI YAYIN

TRENDYOL Süper Lig'de şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada da büyük yankı buldu. Türkiye'de hayatı durduran dev karşılaşma, 5 kıtada 100'den fazla ülkede canlı olarak ekranlara taşındı. Ayrıca mücadeleyi 50'ye yakın yabancı basın mensubu takip etti. Portekiz, İngiltere, İspanya ve İtalya'dan gelen gazeteciler, tribünde yerini aldı. Özellikle ünlü teknik adam Jose Mourinho'nun, Fenerbahçe'nin başında dün kenarda olması bu önemli mücadeleye gösterilen ilgiyi daha da artırdı.