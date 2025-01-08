Yeni yuvası G.Saray

Galatasaray, sezonun ilk yarısında sakatlığı nedeniyle çok maç kaçıran İsmail Jakobs'un alternatifini Karadeniz'de buldu. Trabzonspor'un sol beki Eren Elmalı ile ilgilenen sarı-kırmızılılar, pazarlık masasına takas formülüyle oturdu. Milli futbolcuya karşılık olarak bonservisine 6 milyon Euro ödenen ancak oynama fırsatı bulamayan Yusuf Demir önerildi. Trabzonspor, takas formülüne sıcak bakmadı ve Eren'in bonservis bedelini ilk görüşmede 5 milyon Euro olarak belirledi.

SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 20 PAY VAR

Bordo-mavililer, 2022-23 sezonunun başında Kasımpaşa'dan aldığı 2000 doğumlu milli sol beke, 3.6 milyon Euro yatırım yapmıştı. Eren'le prensipte anlaşan Galatasaray cephesi, sıkı pazarlıklar sonucunda bonservisi de 3 milyon Euro'ya indirdi. Taraflar kontrata 500 bin Euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay eklenmesiyle ilgili son detayları görüşüyor; 13 Ocak'ta resmi olarak başlayacak ara transfer döneminde resmi imzalar atılacak.