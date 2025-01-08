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Giriş Tarihi: 8.1.2025

Yeni yuvası G.Saray

Trabzonspor’un milli sol beki Eren Elmalı, ligin ikinci yarısında sarı-kırmızılı formayı giyecek. SABAH Spor dün ‘Aslan’ın hedefi Eren’ başlığı ile bu transferi okurlarına duyurmuştu... İmzaların atılması, ufak detaylara kaldı

MEHMET ÖZCAN
Yeni yuvası G.Saray

Galatasaray, sezonun ilk yarısında sakatlığı nedeniyle çok maç kaçıran İsmail Jakobs'un alternatifini Karadeniz'de buldu. Trabzonspor'un sol beki Eren Elmalı ile ilgilenen sarı-kırmızılılar, pazarlık masasına takas formülüyle oturdu. Milli futbolcuya karşılık olarak bonservisine 6 milyon Euro ödenen ancak oynama fırsatı bulamayan Yusuf Demir önerildi. Trabzonspor, takas formülüne sıcak bakmadı ve Eren'in bonservis bedelini ilk görüşmede 5 milyon Euro olarak belirledi.

SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 20 PAY VAR
Bordo-mavililer, 2022-23 sezonunun başında Kasımpaşa'dan aldığı 2000 doğumlu milli sol beke, 3.6 milyon Euro yatırım yapmıştı. Eren'le prensipte anlaşan Galatasaray cephesi, sıkı pazarlıklar sonucunda bonservisi de 3 milyon Euro'ya indirdi. Taraflar kontrata 500 bin Euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay eklenmesiyle ilgili son detayları görüşüyor; 13 Ocak'ta resmi olarak başlayacak ara transfer döneminde resmi imzalar atılacak.

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Yeni yuvası G.Saray
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