Yeşil sahanın Ferrarisi!

Forveti Deniz Gül ile sağlama alan Galatasaray, stopere de El Chadaille Bitshiabu hamlesi yaptı. +4 kontenjanına uygunluk gösteren 2005'li savunmacı, Leipzig'den sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralandı. 1.96 cm'lik dev boyuyla dikkat çeken Bitshiabu'yu, SABAH Spor analiz etti. İşte detaylar: Henüz ilkokuldayken okul müdürü tarafından futbola yönlendirilen Bitshiabu, eğitimini US Saint-Denis, Boulogne- Billancourt'un ardından Paris Saint-Germain altyapısında aldı. Daha 12'sinde yaşıtları arasında fiziksel özelliğiyle sivrildi. 1.90'lık boyuyla futbol otoritelerinin hayranı olduğu yetenek, ilk yıllarda forvet olarak oynarken daha sonra stopere çekildi. 12 yaşındayken yapılan fiziksel değerlendirmelerde yetişkin olduğunda iki metre civarına ulaşabileceği öngörüldüğü için haftada bir kez GD Football Paris adlı oluşumda özel çalışma yaptı.

UZUN BACAKLARI AVANTAJ SAĞLIYOR

2022 yılında PSG A Takımı'na yükseldi. U17 Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'nın değişilmez ismi olurken Horozlar ile şampiyonluk yaşadı. Gelişmek ve daha fazla oynamak adına 2023-24 sezonunda 15 milyon Euro'ya Leipzig'in yolunu tuttu. 1.96'lık dev cüssesi yüzünden eleştirilse de uzun bacaklarını avantaja dönüştürürken çevikliği, hızı ve sahadaki enerjisiyle öne çıkıyor. Leipzig ile 2024- 25'te Şampiyonlar Ligi'nde 34.42 km/s, Bundesliga'da ise Mainz maçında 32.55 km/s gibi oldukça yüksek bir hıza ulaştı.

İŞTE MALİYETİ

BITSHIABU, Leipzig'den satın alma opsiyonuyla kiralandı. Alman kulübüne 2 milyon Euro kiralama ücreti verilecek. Cimbom, opsiyonu kullanırsa 28 milyon Euro bonservis ödeyecek. Oyuncu, bu sezon 2 milyon Euro garanti ücret kazanacak.



'YENİ AİLEM İLE BULUŞACAĞIM'

UZUN ve yorucu bir yolculuğun ardından İstanbul'a gelen sarı-kırmızılıların yeni transferi Bitshiabu, "Allah'a şükür, İstanbul'a vardık. Çok mutluyum. Taraftarlar ile, yeni ailemle buluşacağım. Çok sabırsızlanıyorum tanışmak için" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör