Yetiş Frankowski toparla Lemina!

Avrupa Ligi son 16 play-off turunda AZ Alkmaar'a farklı mağlup olan Galatasaray, Çaykur Rizespor maçıyla bunu telafi etmeyi hedefliyor. Avrupa'da cezalarını çeken Davinson Sanchez, Lucas Torreira ve Victor Osimhen, Süper Lig'de geri dönecek.Jelert'e güvenmeyen ve birçok oyuncuyu sağ kanatta deneyen deneyimli hoca, Polonyalı Frankowski'ye, Rizespor maçında ilk 11'de görev verecek. Lemina ise bu zorlu deplasmanda ikinci yarıda şans bulacak ve orta sahayı toparlamaya çalışacak.