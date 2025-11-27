Yetiş Osimhen

Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise yenilgisiyle iç sahadaki 33 maçlık serisinden olan ve çok önemli avantajı kaçıran Galatasaray'da rota tamamen Fenerbahçe maçına çevrildi. Sakat ve cezalılardan dolayı 9 oyuncusundan yoksun olan sarı-kırmızılı ekipte gözler özellikle Victor Osimhen'in üzerinde. Bu sezon Nijeryalı yıldızın oynamadığı iki Avrupa maçında da sıfır çeken Aslan'ın sağlık heyeti, adeta seferber oldu. Nijerya-Kongo maçında sakatlanan Maskeli Kral'ın sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmişti. 10 gündür topa dokunmayan Osimhen'e yoğun tedavi uygulandı.

RİSKE ETMEDİ, DERBİYE SAKLADI

Bu süreçte salonda çalışmakla yetinen Osimhen, yarın takımla sahaya çıkarak kendisini deneyecek. Fedakârlık yapmaya hazır olan golcü futbolcu, pazartesi günü Kadıköy'de forma giymeyi çok istiyor. US Gilloise karşısında riske edilmeyen 'Maskeli Kral', Fenerbahçe derbisine saklandı. En önemli gol silahının Kadıköy'de mutlaka sahada olmasını isteyen teknik direktör Okan Buruk'un da kulüp doktorlarıyla sürekli temas halinde olduğu öğrenildi.



DERBİDE OYNAMA İHTİMALLERİ

Osimhen Yüksek

Jakobs Yüksek

Lemina Yüksek

Singo Sıfır

Kaan Düşük

Yunus Orta

Berkan Sıfır

SAKATA GELİNCE KREDİSİ TÜKENDİ!

Galatasaray'ı lig ve Avrupa'da fırtına gibi başladığı sezonda sakatlıklar durdurdu! İlk 11'den Osimhen, Lemina, Yunus ve Singo kaybedildi, kulübeden Kaan ve Berkan'la fire verildi, bu eksiklere PFDK'dan hak mahrumiyeti cezası alan Eren ve Metehan eklendi. US Gilloise maçında kulübeyi altyapıdan gençlerle tamamlayan Aslan, oyuna sadece Arda Ünyay'ı sokabildi. Teknik direktör Okan Buruk'un elikolu bağlandı ve US Gilloise'a 1-0 yenilen Galatasaray ilk 24 şansını son 3 maça bıraktı. Şampiyonlar Ligi gibi Süper Lig'de de cepten yiyen Aslan, zirvede 6 puanlık avantajını koruyamadı. Fenerbahçe ile fark, Trabzonspor beraberliği ve Kocaelispor mağlubiyetiyle 1 puana indi. Galatasaray Kadıköy'de derbiyi kaybetmesi halinde liderliği ezeli rakibine kaptıracak.

İSYAN ETTİ KAHROLDU!

US Gilloise maçında kenarda gergin dakikalar yaşayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u özellikle hakem kararları çileden çıkardı. Takımının gol yollarında yararlanamadığı fırsatlara da isyan eden tecrübeli çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi'nde harcanan büyük fırsatlara kahroldu.