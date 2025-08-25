Yılmaz yıkılmaz

OSIMHEN 11'E GOLLE DÖNDÜ

Gaziantep maçında forma şansı bulamayan, Karagümrük'e karşı son 29 dakikada oynayan Osimhen, Kayseri'de sahaya ilk 11'de çıktı. Barış Alper'in yokluğunda forvete Nijeryalı yıldız geçti. İcardi ise 72'de Sara'nın yerine girdi. Osimhen gol orucunu skoru 3-0'a getirerek bozdu. Bu arada öncesinde bir pozisyonda kendisine pas vermeyen Yunus'la tartıştı. Ancak karşılaşma sonunda buzları erittiler.

SÜPER SERİ

Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray ligde yenilmiyor… En son 29 Mart 2025'te Beşiktaş'a 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, o maçtan sonra oynadığı 8 karşılaşmayı da kazandı. Aslan bu sezon da 3'te 3 yaparak seriyi 11 maça çıkardı. Bu sezon 3 maçta kalesini gole kapattı. 10 gol attı.

4000. GOLE EREN İMZASI

BU SEZON 3. lig maçında 3. golünü atan Eren Elmalı, Süper Lig kariyerinde daha önce çıktığı 135 karşılaşmadaki sayısını (1) geride bırakırken, Galatasaray tarihine de adını yazdırdı. Eren'in maçın ilk yarısında attığı ilk gol, sarı-kırmızılıların 4000. golü olarak kayıtlara geçti. 1000. gol Turgay İnan (1978-79), 2000. gol Hakan Ünsal (1996-97), 3000. gol Kazım Kazım'dan (2011-12) gelmişti.

BU ROLE ALIŞKIN DEĞİLİM

KARŞILAŞMADA duble yapan, aynı zamanda tarihe geçen Eren Elmalı maç sonunda duygularını şöyle paylaştı: "Farklı bir rolde oynadım. Alışkın olduğum bir rol değil ama elimden geleni yapmaya çalışıyorum. 3 gol çok değerli. İnşallah bu şekilde devam eder."



SANE BİR AÇILDI PİR AÇILDI

Galatasaray'ın bu sezonki ilk transferi olan Leroy Sane, dün Eren Elmalı'nın ikinci yarının 19. saniyesinde attığı ikinci golün asisti yapan isimdi. Alman oyuncu, böylece sarı-kırmızılı formayla ilk kez asist sevinci yaşadı. 90+4'te ise ilk golünü atarak sevincini katladı.