Yokluğun yok ediyor!

Kasımpaşa karşısında 3-0 üstünlüğünü koruyamayan Galatasaray'da 3-3`lük beraberliğin şoku yaşanıyor. Sarıkırmızılılar, özellikle skoru koruması gerektiğiTeknik direktör Okan Buruk, 12 günde 4 maça çıkan iki as oyuncusunu dinlendirmek istediŞans bulan Victor Nelsson geriden oyun kuramadı. 6 numarada görev yapan Kerem Demirbay, 7 ikili mücadelenin 5'ini kazanamazken,Kasımpaşa maçından dersini acı şekilde alan teknik direktör Okan Buruk, Osimhen ve İcardi gibi dünya yıldızlarına sahip olsa da artık ilk 11'ine yazacağıHücum hattında değişiklikler yapmayı sürdürecek deneyimli çalıştırıcı,