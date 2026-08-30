Youssouf Fofana için Milan’a teklif

RAFAEL LEAO transferinin ardından orta sahaya takviye yapmak için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, daha önce de gündemine gelen Youssouf Fofana için hamle yaptı. Sarı-kırmızılıların, Milan forması giyen 27 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi
yaptığı kaydedildi. Tecrübeli oyuncunun gelmeye hazır olduğu, İtalyan ekibinin ise durumu değerlendirdiği ifade edildi. Piyasa değeri 23 milyon Euro olarak gösterilen Fransız yıldızın, Milan ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
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Mete Efendioğlu - Editör