Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Yunus&Barış 12’den vurdu
Giriş Tarihi: 7.01.2026

Yunus&Barış 12’den vurdu

Yönetimin ayrılık vizesi vermediği ve ücretlerini yükselttiği iki milli oyuncu performansları ile Aslan’ı uçuruyor

Yunus&Barış 12’den vurdu
  • ABONE OL
Aslan'ı Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz taşıdı. Trabzon maçında 1'er gole imzasını koyan Yunus-Barış ikilisi, teknik heyet ve yönetimin beklentisini boşa çıkarmadı. İki oyuncuyla da bu sezon başında yeni sözleşme imzalandı. Garanti ücreti 2.5 milyon Euro'ya çıkan Yunus Akgün, 11 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini kaldırdı ve kulübünü zor durumda bırakmadı. 200 milyon TL kazanmaya başlayan Barış Alper de transfer sürecinde yaşananları son dönemdeki performansıyla unutturdu. Barış 5 gol-7 asist, Yunus 6 gol-6 asistle, kendilerine inanan hocaları Okan Buruk ve yönetimi haklı çıkardı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Yunus&Barış 12’den vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz