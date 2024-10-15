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Giriş Tarihi: 15.10.2024

Yunus’la 4 yıl daha!

Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatacak. Oyuncunun maaşı 50 milyon TL’ye çıkacak

Yunus’la 4 yıl daha!
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ayrıldıktan sonra ilk 11'de düzenli olarak forma giyen Yunus Akgün'ün sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecekti. Performansıyla çıtayı yükselten ve taraftarların gönlünde taht kuran 24 yaşındaki kanat oyuncusu için sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti. G.Saray'da 17 milyon 200 bin TL kazanan Yunus'un maaşı, zam yapılarak 50 milyon TL'ye yükseltilecek. Ayrıca yıldız futbolcunun sözleşmesi de 4 yıllığına uzatılacak. Yunus geçen sezon kiralık olarak Leicester City forması giymiş ancak İngiliz kulübü, 9 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmamıştı.
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Yunus’la 4 yıl daha!
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