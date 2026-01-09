Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Yusuf Demir bezdirdi!
Genç oyuncu, menajeri aracılığıyla ayrılmak için para talep etti. Bu duruma sinirlenen Galatasaray Yönetimi resti çekti ve 22 yaşındaki sağ kanadı kadro dışı bırakmaya karar verdi

ÇAĞDAŞ HALICI
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un ikinci yarıda süre vermeyi düşünmediği Yusuf Demir için kadro dışı kararı alındığı öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yusuf, yaza kadar takımda kalmak istediğini menajeri aracılığıyla kulübe iletti. 22 yaşındaki futbolcunun temsilcisi ise devre arasında ayrılmak için para talep etti. Bu tutuma ve yaşananlara sinirlenen yönetim, Yusuf Demir'i kadro dışı bırakma kararı aldı ve A Takım idmanlarına alınmayacağı öne sürüldü. Galatasaray'ın, Eylül 2022'de Avusturya ekibi Rapid Wien'den 6 milyon Euro'ya transfer ettiği genç isim, sarı-kırmızılı kulüpte toplamda 25 maçta, 2 gol ve 2 asist katkısı yaparak beklentilerin çok altında kaldı.

