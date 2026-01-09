Yusuf Demir bezdirdi!

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un ikinci yarıda süre vermeyi düşünmediğiSözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yusuf, yaza kadar takımda kalmak istediğini menajeri aracılığıyla kulübe iletti. 22 yaşındaki futbolcunun temsilcisi ise devre arasında ayrılmak için para talep etti.Galatasaray'ın, Eylül 2022'de Avusturya ekibi Rapid Wien'den 6 milyon Euro'ya transfer ettiği genç isim, sarı-kırmızılı kulüpte toplamda 25 maçta, 2 gol ve 2 asist katkısı yaparak beklentilerin çok altında kaldı.