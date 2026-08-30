Yusuf ve Deniz hamlesi

Galatasaray, Lesley Ugochukwu, Aleksey Batrakov ve Rafael Leao'nun ardından yerli transferinde rotasını iki genç oyuncuya çevirdi. Sarı-kırmızılıların, adı Fenerbahçe ile de anılan stoper Yusuf Akçiçek ile santrfor Deniz Gül için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.
Fenerbahçe, 20 yaşındaki Yusuf'u 2025-26 sezonun başında Al Hilal'e 22 milyon Euro bonservis bedeliyle satmıştı. Birçok Türk kulübünün ilgilendiği 22 yaşındaki Deniz ise bu sezon Portekiz ekibi Porto'nun formasını giyiyor.
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Mete Efendioğlu - Editör