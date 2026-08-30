Yusuf ve Deniz hamlesi

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Galatasaray, Lesley Ugochukwu, Aleksey Batrakov ve Rafael Leao'nun ardından yerli transferinde rotasını iki genç oyuncuya çevirdi.Fenerbahçe, 20 yaşındaki Yusuf'u 2025-26 sezonun başında Al Hilal'e 22 milyon Euro bonservis bedeliyle satmıştı.