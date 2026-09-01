Yuvaya dönüş!

Savunmaya takviye için yerli isimleri değerlendirmeye alan G.Saray, Yusuf Akçiçek
için son aşamaya geldi. 2019'da G.Saray altyapısından F.Bahçe altyapısına transfer olan genç oyuncu, sarı-lacivertlilerin A takımına kadar çıkarken gösterdiği başarılı performansın ardından geçen sezonun yaz döneminde 22 milyon Euro'ya Al-Hilal'e geçmişti. Bu sezon 2 maçta sahaya çıkan oyuncu ile temas kuran sarı-kırmızılılar, hem Suudi ekibini hem de futbolcuyu ikna etti. Ancak bu transferdeki kritik nokta, Al-Hilal'in bu mevkiye oyuncu bulması. Körfez temsilcisi istediği oyuncuyu kadrosuna kattığı anda Aslan da Yusuf Akçiçek'e yeniden sarı-kırmızılı formayı giydirecek. 20 yaşındaki oyuncu Al-Hilal'e transfer olurken G.Saray 110 bin Euro yetiştirme bedeli kazanmıştı. Futbolcunun yıllık maaşı olan 5.2 milyon Euro'nun yarısına (2.6 milyon Euro)
G.Saray'la anlaştığı öğrenildi.
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Mete Efendioğlu - Editör