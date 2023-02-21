Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Zaniolo ve Adekugbe kampta
Giriş Tarihi: 21.2.2023

Zaniolo ve Adekugbe kampta

Zaniolo ve Adekugbe kampta
SÜPER Lig'e verilen arada Florya'da çalışmalarını sürdüren G.Saray, kamp dönemi için Antalya'ya gitti. 20-26 Şubat tarihlerinde Antalya'da kalacak olan sarı-kırmızılıların kafilesinde yeni transferler Adekugbe ile Zaniolo da yer aldı. Kadroda şu isimler bulunuyor: Muslera, Dubois, Ross, Torreira, Midtsjö, Kerem, Mertens, Yunus Akgün, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Zaniolo, Gomis, Berkan, Kaan Ayhan, Nelsson, Rashica, Oliveira, Yusuf Demir, Adekugbe, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim, Emirhan Kayar, Jankat Yılmaz, Barış Alper, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Mata, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan, Boey, İcardi, Enes Büyük.

BERKAN&EMRE'DEN FORMA DESTEĞİ
G.Saraylı oyuncuların depremzedeler için yardımları devam ediyor. Berkan Kutlu, milli takım ile sahaya çıktığı formasını açık artırma ile satarak bir destekte daha bulunurken Emre Taşdemir de Karagümrük maçında gol atarak takımını öne geçirdiği formasını satışa çıkardı.

4 MİLYON EURO'YU GERİ ÇEVIRMIŞ!
BU sezon Marsilya forması ile 29 maçta 13 gole ulaşan Alexis Sanchez için sezon başında G.Saray yönetimi bir hayli ter dökmüş ancak sonuca ulaşamamıştı. Deneyimli oyuncunun takımda olmasından çok mutlu olduklarını belirten Marsilya Sportif Direktörü Javier Ribalta, "Alexis Sanchez, Galatasaray forması giyebilirdi. 4 milyon Euro'luk bir teklif sundular ancak o Marsilya'yı seçti. Bizim yanımızda olmasından dolayı çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

DEPREM SON DAKİKA: Hatay ve çevre illerde hissedilen peş peşe şiddetli depremler!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
CHP'li belediyeden vicdanları yaralayan karar! AK Partili belediye Gürkan Can'a sahip çıktı...
Diyanet’ten gazeteci Altaylı hakkında suç duyurusu
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Hatay Havalimanı tepkisi: Bunlarda yalan diz boyu
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır (Kadınlar ve Erkekler İçin)
Bir Küçük Gün Işığı'nda Dila’nın tehlikeli oyunu
CHP’li vekillerin ‘istismar’ dönüşümü: Kentsel dönüşümü engellediler! Deprem bölgesinde siyaset yaptılar...
‘Kapıyı açtığımda karşımda Nurdağı’nı gördüm’
ARKADAŞINA GÖNDER
Zaniolo ve Adekugbe kampta
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA