Zaniolo ve Adekugbe kampta

SÜPER Lig'e verilen arada Florya'da çalışmalarını sürdüren G.Saray, kamp dönemi içinsarı-kırmızılıların kafilesinde yeni transferler Adekugbe ile Zaniolo da yer aldı. Kadroda şu isimler bulunuyor: Muslera, Dubois, Ross, Torreira, Midtsjö, Kerem, Mertens, Yunus Akgün, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Zaniolo, Gomis, Berkan, Kaan Ayhan, Nelsson, Rashica, Oliveira, Yusuf Demir, Adekugbe, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim, Emirhan Kayar, Jankat Yılmaz, Barış Alper, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Mata, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan, Boey, İcardi, Enes Büyük.oyuncuların depremzedeler için yardımları devam ediyor. Berkan Kutlu, milli takım ile sahaya çıktığı formasını açık artırma ile satarak bir destekte daha bulunurken Emre Taşdemir de Karagümrük maçında gol atarak takımını öne geçirdiği formasını satışa çıkardı.sezon Marsilya forması ile 29 maçta 13 gole ulaşan Alexis Sanchez için sezon başında G.Saray yönetimi bir hayli ter dökmüş ancak sonuca ulaşamamıştı. Deneyimli oyuncunun takımda olmasından çok mutlu olduklarını belirten Marsilya Sportif Direktörü Javier Ribalta, "Alexis Sanchez, Galatasaray forması giyebilirdi.Bizim yanımızda olmasından dolayı çok memnunuz" ifadelerini kullandı.