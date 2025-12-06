Zirvede röveşata

CİMBOM, 2025'İ ANTALYA VE KASIMPAŞA MAÇLARI İLE TAMAMLAYACAK



LEROY SANE MEST ETTİ

8. dakikada takımını öne geçiren Sane, Osimhen'e ise uzun mesafeli deparı sonrasında asistini yaptı. Bu sezon RAMS Park'ta taraftarı önünde ilk golünü izleten Alman yıldız, Süper Lig'de ilk kez üst üste iki maçta (F.Bahçe-Samsun) gol attı.

İLK GOLÜ ATTI YİNE 3 PUANI KAPTI

Aslan bu sezon ilk golü attığı 10 lig maçından 9 galibiyet aldı. Cimbom geçen hafta F.Bahçe karşısında Sane'nin golü ile öne geçtiği mücadelede ilk kez puan kaybı gördü. Ancak bu kez Samsun karşısında ağları bulan Sane 3 puanın da kapısını açtı.



BU GOL JENERİKLERE GİRER!

G.Saray, Osimhen'in şık golü ile maçtan 3 puanla ayrıldı. Nijeryalı forvet hem hücumda hem de savunmada takıma destek olurken 90+2'de bu kez takımı için ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Yıldız futbolcu, Yunus Akgün'ün asistinde Samsunspor savunmasını çaresiz bıraktı.

İSTANBUL'DA BU KEZ TAKILDI

Samsunspor, İstanbul takımlarına karşı oynadığı son 6 lig maçında yenilmeden G.Saray deplasmanına geldi. Ancak Aslan, düne kadar İstanbul'da 3 beraberlik- 3 galibiyet alan rakibini bu kez eli boş gönderdi.



9'DA 9 İLE DEVAM

SARI-KIRMIZILILAR, Samsunspor'a karşı son 9 lig maçından da zaferle ayrıldı. Aslan, lig tarihinde Karadeniz ekibine karşı ilk kez 9 maçlık galibiyet serisi elde etti.