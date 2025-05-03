Zirvedeki aslan Yiğido’ya karşı

SÜPER Lig'de bitime 5 hafta kala 5 puan farkla zirvede olan Galatasaray, bugün Sivasspor'u konuk edecek. RAMS Park'taki mücadele 19.00'da başlayacak.Teknik direktör Okan Buruk, oyuncularına konsantrasyon uyarısında bulundu. Buruk, Osimhen'in tek forvet olduğu düzeni bozmayı düşünmüyor. Lig ve kupada cezasını tamamlayan Barış Alper, Sivasspor maçında ilk 11'e geri dönecek.