Zirveden düştü!

G.Saray, 45+1’de Kerem Demirbay’ın şık golüyle avantajı buldu. Ancak 86’da yine Demirbay’ın eline çarpan topta kazanılan penaltıda Koita cezayı kesti
SÖZ TİMUR'DA!
G.SARAY'DA 3 pozisyon için penaltı itirazı vardı. 1- Sarıkırmızılılar, Kerem Demirbay'ın (53. dakika) ayağına yapılan müdahalede beyaz noktanın gösterilmesini bekledi. 2- Halil'in ayağına yapılan darbede de penaltı isyanı boşa çıktı. 3- Aslan, Abdülkadir'in de eline gelen pozisyonda (67) penaltı istedi. Her iki pozisyon için de VAR'dan uyarı gelmedi. Abdülkadir Parmak ise "Bilerek yapılan bir şeyyok. Kolum yerdeydi. Penaltıdeğil" dedi. Yaşananların ardından kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelerle Erden Timur'un basının karşısına çıkacağı duyuruldu: "Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, son dönemde gelişen olaylarla ilgili 12 Ocak Cuma (Bugün) saat 15.00'te RAMS Park'ta basın toplantısı düzenleyecektir."
ATTI, ATTIRDI!
Bu sezon üst üste 5. kez ilk 11'de şans bulan Kerem Demirbay, 3. kez gol katkısı verdi. Ancak tecrübeli oyuncu, son dakikalarda ceza sahası içinde topa elle müdahale edip penaltıya sebep verince sarı-kırmızılılar çok önemli 2 puanı Sivas'ta bırakmış oldu.
14. DİREK!
Galatasaray'ın, şanssızlıkları Sivasspor karşısında da devam etti. Sarı-kırmızılı takım, 90 dakika boyunca Kerem Aktürkoğlu ve Mertens ile direkleri tam 2 kez dövdü. Toplamda 14. kez bu durumu yaşayan Cimbom, ligin de direkleri en çok döven ekibi oldu.
TAKILIP KALDI!
Sivasspor deplasmanı G.Saray'a yaramıyor… Aslan, Yiğido'ya konuk olduğu son 3 maçta sadece 1 kez kazanırken 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile son 3 maçta 5 puan kaybetti.
HAYALET ZAHA
ZAHA, sağ kanatta tel tel dökülürken sahada adeta hayalet gibiydi. Fildişili oyuncu, 2 şutta isabet sağlayamazken 7 dribling denemesinde 2 kez başarılı oldu. 10 ikili mücadelede 3 kez ayakta kalan Zaha, hava topu mücadelesine bile girmedi. 18 top kaybı gerçekleştirendeneyimli isim; pasarası, tehlike engelleme veorta girişiminde sıfır çekti.
3 MAÇLIK SERİ BİTTİ!
Sarı-kırmızılıların, üç maçlık gol yememe serisi de sona erdi. 2 galibiyet ve 1 beraberlik ile Sivas deplasmanına gelen Aslan, 86'da Koita'nın penaltı golüne engel olamazken serisine de noktayı koydu.
ALİ ŞAŞALDAMGASI
Karşılaşmanın kader anı 90+2'de yaşandı… Sarıkırmızılılar, 1-1 sonrası gol arayışına girerken yaşanan karambolde Sivasspor kalecisi Ali ŞaşalVural, üst üste 3 gol denemesindede geçit vermedi ve takımınakritik 1 puan getirdi.