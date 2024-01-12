Zirveden düştü!

G.SARAY'DA 3 pozisyon için penaltı itirazı vardı.Sarıkırmızılılar, Kerem Demirbay'ın (53. dakika) ayağına yapılan müdahalede beyaz noktanın gösterilmesini bekledi.Halil'in ayağına yapılan darbede de penaltı isyanı boşa çıktı.Aslan, Abdülkadir'in de eline gelen pozisyonda (67) penaltı istedi. Her iki pozisyon için de VAR'dan uyarı gelmedi. Abdülkadir Parmak isededi. Yaşananların ardından kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelerle Erden Timur'un basının karşısına çıkacağı duyuruldu: "Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, son dönemde gelişen olaylarla ilgili 12 Ocak Cuma (Bugün) saat 15.00'te RAMS Park'ta basın toplantısı düzenleyecektir."Bu sezon üst üste 5. kez ilk 11'de şans bulan Kerem Demirbay, 3. kez gol katkısı verdi. Ancak tecrübeli oyuncu, son dakikalarda ceza sahası içinde topa elle müdahale edip penaltıya sebep verince sarı-kırmızılılar çok önemli 2 puanı Sivas'ta bırakmış oldu.Galatasaray'ın, şanssızlıkları Sivasspor karşısında da devam etti. Sarı-kırmızılı takım, 90 dakika boyunca Kerem Aktürkoğlu ve Mertens ile direkleri tam 2 kez dövdü. Toplamda 14. kez bu durumu yaşayan Cimbom, ligin de direkleri en çok döven ekibi oldu.Sivasspor deplasmanı G.Saray'a yaramıyor… Aslan, Yiğido'ya konuk olduğu son 3 maçta sadece 1 kez kazanırken 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ileZAHA, sağ kanatta tel tel dökülürken sahada adeta hayalet gibiydi. Fildişili oyuncu, 2 şutta isabet sağlayamazken 7 dribling denemesinde 2 kez başarılı oldu. 10 ikili mücadelede 3 kez ayakta kalan Zaha, hava topu mücadelesine bile girmedi.Sarı-kırmızılıların, üç maçlık gol yememe serisi de sona erdi.ile Sivas deplasmanına gelen Aslan, 86'da Koita'nın penaltı golüne engel olamazken serisine de noktayı koydu.Karşılaşmanın kader anı 90+2'de yaşandı… Sarıkırmızılılar, 1-1 sonrası gol arayışına girerken yaşanan karambolde Sivasspor kalecisi