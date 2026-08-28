Zora alışkınız!

G.Saray Başkanı Dursun Özbek
, zor kura çektiklerini söyledi. Geçmiş sezonların üzerine çıkmak istediklerini belirten Özbek şöyle dedi: "Galatasaray'ın alışıkolduğu zorluklardan...
Daha önceki başarımızın üstüne çıkmak için gayret sarf edeceğiz. Bütün takımlara hayırlı olsun. Galatasaray
en iyisini yapmak için elinden geleni ortaya koyacak. Şampiyonlar Ligi
'ne ne kadar Türk takımı gelirse, Türkiye'nin marka değeri yükselir. Onlar da ülke puanı için en iyisini yapacak. Transfer çalışmalarımızıkura çekimine göre yapmıyoruz.Zaten ŞampiyonlarLigi için kadro kuruyoruz.Transfer çalışmalarımızdevam ediyor.
Taraftarımızın bize bugüne kadar gösterdiği desteği, bugünden sonra da göstermelerini istiyoruz."
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Mete Efendioğlu - Editör