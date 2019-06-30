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Yılın transferi Türkiye'ye geldi

'nın Ajax'tan 75 milyon Euro bonservis bedeliyle ettiği 21 yaşındaki futbolcu , ’nın Alanya ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde tatilini yapıyor. Ünlü futbolcu arkadaşlarıyla birlikte otel önünde bulunan denizde su sporları yaparken görüntülendi.

İHA Spor Magazin Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2019 17:51 Güncelleme Tarihi: 30.6.2019 17:52
Yılın transferi Frenkie de Jong Türkiye'ye geldi

İspanyol devi 'nın, Ajax'tan yeni sezon için 75 milyon Euro bonservis bedeliyle ettiği Hollandalı genç oyuncu , tatil için bir hafta önce Alanya'ya gelerek, Türkler Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otele yerleşti.

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Yılın transferi Frenkie de Jong Türkiye'ye geldi
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