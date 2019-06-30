Yılın transferi Frenkie de Jong Türkiye'ye geldi

Barcelona'nın Ajax'tan 75 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 21 yaşındaki futbolcu Frenkie de Jong, Antalya’nın Alanya ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde tatilini yapıyor. Ünlü futbolcu arkadaşlarıyla birlikte otel önünde bulunan denizde su sporları yaparken görüntülendi.
Giriş Tarihi: 30.6.2019 17:51Güncelleme Tarihi: 30.6.2019 17:52
İspanyol devi Barcelona'nın, Ajax'tan yeni sezon için 75 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Hollandalı genç oyuncu Frenkie de Jong, tatil için bir hafta önce Alanya'ya gelerek, Türkler Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otele yerleşti.