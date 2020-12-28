Son dakika haber: Neymar corona virüsü hiçe saydı 5 gün süren parti yaptı! Katılan 500 kişi...

Neymar ile ilgili son dakika haberi tüm futbol dünyasını şoke etti. Deneyimli oyuncu corona virüs kurallarını hiçe sayarak ülkesi Brezilya'da 500 kişinin katıldığı bir parti düzenledi. Parti beş gün sürerken pandemi döneminde corona virüsün bu denli yaygın olduğu Brezilya'da parti düzenlenmesi dünyada tepki çekti. Son dakika haberine göre PSG'nin Neymar ile ilgili kısa sürede bir karar vermesi bekleniyor.