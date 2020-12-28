Son dakika haber: Neymar corona virüsü hiçe saydı 5 gün süren parti yaptı! Katılan 500 kişi...

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haber: corona virüsü hiçe saydı 5 gün süren parti yaptı! Katılan 500 kişi...

Dünyanın en yetenekli oyuncuları arasında gösterilen , corona virüsü hiçe sayarak 500 kişilik parti verdi. haberine göre ülkesi Brezilya'da verdiği partiden sonra Neymar eleştirilen hedefi oldu. Benzer davranışı yine 'den Jese yapmış ve oyuncu takımdan kovulmuştu. Neymar'ın geleceği merak konusu oldu işte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 14:51 Son Güncelleme: 28.12.2020 14:51 ABONE OL
Son dakika haberi: Neymar corona virüsü hiçe saydı! 5 gün süren parti düzenledi tam 500 kişi...

ile ilgili haberi tüm futbol dünyasını şoke etti. Deneyimli oyuncu corona virüs kurallarını hiçe sayarak ülkesi Brezilya'da 500 kişinin katıldığı bir parti düzenledi. Parti beş gün sürerken pandemi döneminde corona virüsün bu denli yaygın olduğu Brezilya'da parti düzenlenmesi dünyada tepki çekti. Son dakika haberine göre 'nin Neymar ile ilgili kısa sürede bir karar vermesi bekleniyor.

Son dakika haberi: Neymar corona virüsü hiçe saydı! 5 gün süren parti düzenledi tam 500 kişi...

Ülkenin en önemli gazetelerinden O Globo'nun haberine göre 28 yaşındaki futbolcu, Rio de Janeiro kentine yakın olan Mangaratiba bölgesindeki bir evde düzenlediği ve 25Aralık'ta başlayan partiye 500 kişiyi davet etti.

Son dakika haberi: Neymar corona virüsü hiçe saydı! 5 gün süren parti düzenledi tam 500 kişi...

Yeni yıla kadar sürecek olan organizasyonda 'ın saray yavrusu evde her şeyi en ince ayrıntısına kadar planladığı ve davetlilerle birlikte evin bodrum katında bir gece kulübü ortamı yarattığı bildirildi.

Son dakika haberi: Neymar corona virüsü hiçe saydı! 5 gün süren parti düzenledi tam 500 kişi...

Müzik sesinin dışarıya çıkmasını engelleyerek komşuların rahatsız olma sorununu da ortadan kaldırmayı başaran tecrübeli futbolcu, bu haberin ortaya çıkmasının ardından ülkesindeki insanlar tarafından ağır eleştiri yağmuruna tutuldu.

Son dakika haberi: Neymar corona virüsü hiçe saydı! 5 gün süren parti düzenledi tam 500 kişi...

Dünyada Corona'dan en ağır yaraları alan ülkelerin başında gelen Brezilya'da 'ın bu sorumsuzluğunun, virüsün daha da yayılmasına olumsuz anlamda büyük katkıda bulunacağı ifade edildi.

Son dakika haberi: Neymar corona virüsü hiçe saydı! 5 gün süren parti düzenledi tam 500 kişi...

'nin de yaşanan bu durumdan dolayı oldukça rahatsız olduğu konuşuluyor

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