10 numara uğuru!

Son 3 resmi maçını kazanarak üzerindeki kara bulutları dağıtan Trabzonspor'da Trezeguet de performansıyla parlıyor.Bordo-mavili ekipte son 2 sezonda attığı 17 gol ile en çok skor üreten isim olan 29 yaşındaki oyuncuya yeni forması da uğur getirdi.2026'ya kadar sözleşmesi olan futbolcunun Trabzonspor'da mutlu olduğu ve çok iyi bir teklif gelmedikçe ayrılmayı düşünmediği öğrenildi.ara transfer döneminde aldığı Thomas Meunier'nin forma giydiği 3 maçta da asist yapması camiada takdir topladı. Hem defansta hem de hücumdaki katkısıyla alkış alan Belçikalı sağ bek, Pendikspor karşılaşmasındaisim oldu.toplardaki hakimiyetiyle dikkat çeken Trabzonspor, bu sezon attığı kafa golleriyle zirveye yerleşti.Karadeniz ekibini bu alanda 8 golle Kayserispor takip etti.