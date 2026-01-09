10 numaraya operasyon!

Trabzonspor, orta sahadaki yaratıcılık sorununu çözmek adına rotasını Portekiz'e çevirdi. Fatih Tekke'nin, "Muçi ile rekabet edecek bir hücumcu orta saha lazım" sözlerinden sonra bordomavililer, Gil Vicente formasıyla kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiren Luis Esteves'i listesine aldı. İspanya'dan da iki kulübün Esteves'in peşinde olduğu belirtildi. A Bola'nın haberine göre; Trabzonspor süreci hızlandırarak 27 yaşındaki 10 numaraya somut bir teklif sunacak. Tecrübeli oyuncu tekniği ve oyun görüşüyle Portekiz liginin en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Transfer sürecindeki en büyük engel ise kulübü Gil Vicente'nin tutumu. Bu sezon ligde 4. sıraya kadar yükselen Portekiz ekibi, başarısının mimarlarından olan Esteves'i kış transfer döneminde kaybetmek istemiyor. Kulübün, kilit oyuncusunu satmamak adına yüksek bir bonservis bedeli belirleyebileceği bildirildi.

Doğum tarihi: 9 Nis 1998

Doğum yeri: Portekiz, Ovar

Uyruk: Portekiz

Boy: 1,73 m

Mevki: 10 numara/Merkez

orta saha

Ayak: Sağ

Sözleşme sonu: 30 Haz 2028