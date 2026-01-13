‘4 oyuncuya teklif yaptık’

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a telefonla bağlanarak transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Oğuz Aydın için F.Bahçe Başkanı Sadettin Saran ile görüştüğünü ancakaktaran Doğan, Ahmed Kutucu için de G.Saray ile kiralamak amacıyla konuştuklarını fakat sarı-kırmızılıların, zorunlu satın alma opsiyonu talep ettiklerini ve bu sebeple aşama kaydedilmediğini belirtti. 4 oyuncu için teklif yaptıklarını da bildirirken,Batagov, Augusto, Oulai ve Pina için teklifler var. Çok ciddi rakamlar gelirse konuşuruz, onun dışında satmayı düşünmüyoruz" dedi. Ayrıca kaleci Onana'nın, bu sezonun ardından kalmayı düşünmediğini söyledi.