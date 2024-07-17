5 dakikada Lille’e gitti!

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonun devre arasında 1.5 yıllığına kadrosuna kattığı Thomas Meunier, sözleşmesini tek taraflı feshetti. Belçikalı sağ bekin mukavelesindemaddesi yer alıyordu. Önceki gece saat 23.55'te kulübe yazı gönderen Meunier, Lille ile sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitti. Başkan Doğan da "Maili 5 dakika kala atması bizi üzdü. Saygı duyduğumuz bir isimdi. Kendisi ve gideceği kulüp için dava açacağız. Kulübe yapılan bu hareketten sonra tüm hukuki haklarımızı kullanacağız. Bu şehri beğenmeyen, Trabzonspor'da kalamaz" dedi.