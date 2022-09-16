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Giriş Tarihi: 16.9.2022 11:42

Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında Avrupa'da ilk galibiyetini aldı

Abdullah Avcı, Trabzonspor’un başında Avrupa’da ilk galibiyetini aldı

Avrupa kupalarında, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk galibiyetini alan Trabzonspor, bin 119 gün sonra ise UEFA'da 3 puanla tanıştı.

UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında sahasında Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, Avrupa'da galibiyet hasretine son verdi. Bordo-mavili takımın başında yurt dışında ilk galibiyetini alan Avcı, Karadeniz ekibinin bin 119 günlük Avrupa'daki galibiyet hasretini de sonlandırdı.

Bordo-mavililer, Teknik Direktör Avcı'nın görev yaptığı dönemde UEFA Konferans Ligi'nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2'şer karşılaşma olmak üzere 8 müsabakaaya çıktı. Karadeniz ekibi, bu mücadelelerde 4 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti.

Trabzonspor, Avcı döneminde ilk olarak geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde Norveç'in Molde takımı ile eşleşti. İlk maçta sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, penaltılarla turu geçti. Konferans Ligi play-off turunda Roma ile karşılaşan Karadeniz ekibi, evinde 2-1, dış sahada da da 3-0'lık sonuçlarla mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında 2-1'lik ve 0-0'lık sonuçlar aldı. UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda ise ilk maçında deplasmanda Ferencvaros'a 3-2 kaybeden Karadeniz temsilcisi, Trabzon'da Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup ederek Abdullah Avcı yönetiminde ilk galibiyetini aldı.

15. MAÇTA KAZANDI

Trabzonspor, Avrupa kupalarında en son galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada 3-1'lik sonuçla almıştı. Söz konusu dönemden sonra Avrupa'da 14 maçtır kazanamayan Karadeniz ekibi, Kızılyıldız'a karşı aldığı 3 puanla bin 119 günlük galibiyet özlemine son verdi.

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Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında Avrupa'da ilk galibiyetini aldı
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