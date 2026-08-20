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Giriş Tarihi: 20.08.2026

Aramızda dört katlık fark yok!

Fatih Tekke, Ferencvaros’un 40 milyon Euro olan kadro değerinin, iki takım arasındaki kalite farkını göstermediğini dile getirdi. Zor bir rakiple oynayacaklarını aktarırken “Ama biz de Trabzonspor’uz” dedi

YUNUS EMRE SEL
Aramızda dört katlık fark yok!
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Futbolculuğu döneminde UEFA Avrupa Ligi kupasını kaldıran Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bu organizasyona teknik direktör olarak da katılmayı çok istediğini söyledi. Bordo-mavili takımın hocası, "Takım geçen seneden daha iyi durumda. 3 kulvardaki tüm konsantrasyonumuz, maç maç gitmek. 40 milyon Euro'luk takım dediğinizde bu tamamen ülke futbolunun durumunu izah eden bir şey. Kaliteyi izah eden bir şey değil" ifadelerini kullanan Tekke, şöyle devam etti: "Türkiye'deki bir takımın150 milyon Euro oluşununsebebi de kalitedendeğil, oyuncunun gelmemesinden dolayıfiyatların yükselmesinden. 150 milyona 40 milyon. Arada 4 katlık fark var denilemez. Saygı duyulması gereken bir takımla oynayacağız. Ama biz de Trabzonspor'uz! Avrupa'da başarı hikâyesi bir anda olacak şey değil. Her kulüpte olduğu gibi sorunlarımız var ama daha iyi olacağız. Biz buna inanıyoruz, bize de 'İnanın' diyoruz."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#FATİH TEKKE #UEFA AVRUPA LİGİ #TRABZONSPOR

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Aramızda dört katlık fark yok!
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