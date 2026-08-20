Aramızda dört katlık fark yok!

Futbolculuğu döneminde UEFA Avrupa Ligi
kupasını kaldıran Trabzonspor
Teknik Direktörü Fatih Tekke
, bu organizasyona teknik direktör olarak da katılmayı çok istediğini söyledi. Bordo-mavili takımın hocası, "Takım geçen seneden daha iyi durumda. 3 kulvardaki tüm konsantrasyonumuz, maç maç gitmek. 40 milyon Euro'luk takım dediğinizde bu tamamen ülke futbolunun durumunu izah eden bir şey. Kaliteyi izah eden bir şey değil" ifadelerini kullanan Tekke, şöyle devam etti: "Türkiye'deki bir takımın150 milyon Euro oluşununsebebi de kalitedendeğil, oyuncunun gelmemesinden dolayıfiyatların yükselmesinden
. 150 milyona 40 milyon. Arada 4 katlık fark var denilemez. Saygı duyulması gereken bir takımla oynayacağız. Ama biz de Trabzonspor'uz! Avrupa'da başarı hikâyesi bir anda olacak şey değil. Her kulüpte olduğu gibi sorunlarımız var ama daha iyi olacağız. Biz buna inanıyoruz, bize de 'İnanın' diyoruz."
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Mete Efendioğlu - Editör