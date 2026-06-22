Artem Dovbyk’te kiralık formülü

Trabzonspor, Artem Dovbyk için Roma ile temasta. Daha önce İtalyan kulübüne 10 milyon Euro'luk teklif yaptığı ve bunun geri çevrildiği belirtilen Trabzonspor'un, transfer için yeniden girişimlere başladığı ifade edildi. Çizme basınında yer alan haberlere göre; bordo-mavili takım, bonservis seçeneğinin yanı sıra kiralama formülünü de değerlendiriyor. Roma ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki santrfor için kiralama ihtimalinin daha güçlü olduğu belirtiliyor.

OULAI, İNIESTA GİBİ!

Fildişi Sahili'nin Almanya'ya 2-1 mağlup olduğu Dünya Kupası maçında 90 dakika sahada kalan Trabzonsporlu Christ Oulai, etkileyici performansıyla dikkat çekti. Genç futbolcu, Panzerler karşısında 73 kez topla buluştu. Yüzde 90 pas isabet oranı yakalayan Oulai, 5 başarılı dribbling, 4 top çalma, 2 pas arası ve 10 kazanılan ikili mücadele ile dikkat çekti. Karşılaşmayı 7.3 reytingle tamamlayan 20 yaşındaki orta saha, hem hücumda hem savunmada takımının en etkili isimleri arasında yer aldı. Fransız spor medyasının önemli isimlerinden After Foot RMC yorumcusu Walid Acherchour, "Oulai, Fildişi Sahili'nin Iniesta'sı. Almanya'ya karşı şov yaptı" derken, Elton Mokolo da "Almanya'ya karşı maçı, dünya futbolu için referans kartı" yorumunu yaptı.