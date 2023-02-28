Avcı’dan çift forvet planı

Ligde istikrarlı sonuçlar alamayan, son olarak Avrupa'ya da veda eden Trabzonspor'da özellikle hücumdaki sorunlar teknik direktör Abdullah Avcı'yı zorluyor. Son haftalarda mücadelesiyle alkış toplayan ve sorumluluk alarak tüm bölgelere yardım götüren Maxi Gomez, bu nedenle skor üretmekte zorlanıyor.Taraftarlar da Umut Bozok ve Gomez'in birlikte oynamalarını istiyor.Avcı'nın önündeki maçlarda ileride Uruguaylı yıldızının yanında Umut'a da görev vererek skor üretmeye çalışacağı ifade edildi. Gomez, çift forvet oynama konusunda geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda,ifadelerini kullanmıştı.Trabzonspor'un 18 Aralık 2022'deki Olağan Genel Kurulu'nda Uzungöl-1 Regülatörü ve HES projesi ile Çukurçayır Mahallesi'nde bulunan arsaların satışı ve kullanılması için yönetime yetki verilmişti. Bunun üzerine ADV Elektrik Üretim Ltd.Şti ile ortaklık anlaşması yapıldığı ortaya çıktı. Söz konusu firma, kulübe ortaklık bedeli olarak 50 milyon TL ödedi. HES'in yapımını üstelenecek olan firma, proje hayata geçirildiğinde Trabzonspor'a 40 yıl boyunca cironun yüzde 10'luk kesimine tekabül eden rakamı da ödeyecek.