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Giriş Tarihi: 28.2.2023

Avcı’dan çift forvet planı

YUNUS EMRE SEL
Avcı’dan çift forvet planı

Takımın gol yollarındaki etkisini artırmak isteyen Trabzonspor Teknik Direktörü, Maxi Gomez ve Umut Bozok’u birlikte oynatmayı düşünüyor

Ligde istikrarlı sonuçlar alamayan, son olarak Avrupa'ya da veda eden Trabzonspor'da özellikle hücumdaki sorunlar teknik direktör Abdullah Avcı'yı zorluyor. Son haftalarda mücadelesiyle alkış toplayan ve sorumluluk alarak tüm bölgelere yardım götüren Maxi Gomez, bu nedenle skor üretmekte zorlanıyor. Sorunu çözmek isteyen tecrübeli çalıştırıcının, artık çift forvete dönmeyi düşündüğü öğrenildi. Taraftarlar da Umut Bozok ve Gomez'in birlikte oynamalarını istiyor. İkili, bu sezon sadece ligin ilk yarısındaki Adana Demir ve Sivas maçlarında birlikte 11'de sahaya çıktı.

GOMEZ DAHA ÖNCE İSTEMİŞTİ
Avcı'nın önündeki maçlarda ileride Uruguaylı yıldızının yanında Umut'a da görev vererek skor üretmeye çalışacağı ifade edildi. Gomez, çift forvet oynama konusunda geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, "Umut harika bir oyuncu. Beraber oynadığınızda sizi rahatlatıyor. Onunla çift santrfor oynamak isterim ancak buna hocamız karar verecek" ifadelerini kullanmıştı.

FIRTINA'YA 50 MİLYON SICAK PARA
Trabzonspor'un 18 Aralık 2022'deki Olağan Genel Kurulu'nda Uzungöl-1 Regülatörü ve HES projesi ile Çukurçayır Mahallesi'nde bulunan arsaların satışı ve kullanılması için yönetime yetki verilmişti. Bunun üzerine ADV Elektrik Üretim Ltd.Şti ile ortaklık anlaşması yapıldığı ortaya çıktı. Söz konusu firma, kulübe ortaklık bedeli olarak 50 milyon TL ödedi. HES'in yapımını üstelenecek olan firma, proje hayata geçirildiğinde Trabzonspor'a 40 yıl boyunca cironun yüzde 10'luk kesimine tekabül eden rakamı da ödeyecek.

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Avcı’dan çift forvet planı
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